Red Bull-chefen Christian Horner er blevet persona non grata i Formel 1-verdenen.

Topbossen bliver i øjeblikket undersøgt for upassende opførsel over for en kvindelig medarbejder i teamet. Og derfor er der i øjeblikket flere personer, der – imens undersøgelsen står på – forsøger at lægge afstand til ham. Blandt andet superstjernen Max Verstappens far, Jos.

Ifølge Bild var Horner i hvert fald ikke inviteret til Jos Verstappens fødselsdagsfest mandag i Dubai.

Formel 1-verdensmesterens far er nemlig ekstremt irriteret over Red Bull-chefens potentielle skandale.

Christian Horner og hans hustru, Geri Halliwell, ved lørdagens grandprix i Bahrain. Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Horner og hans hustru, Geri Halliwell, ved lørdagens grandprix i Bahrain. Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix

Og derfor udtalte han da også i weekenden, da Formel 1-sæsonen begyndte, at Christian Horner bør smutte fra teamet.

I en intern undersøgelse er teamchefen dog i første omgang blevet frikendt.

Men siden er tonsvis af beskeder og billeder blevet lækket til medierne samt nøglepersoner i Formel 1-verdenen, og det har blot sat endnu mere ild til den potentielle skandale, der truer.

En skandale, som de seneste dage har indblandet Christian Horners hustru, den tidligere Spice Girl Geri Halliwell.

De lækkede beskeder og billeder har nemlig gjort Halliwell rasende, og derfor har hun nu stillet som krav, at den kvindelige medarbejder i Red Bull skal helt ud af billedet.

Parret nægtede i øvrigt at kommentere på rygterne under lørdagens løb i Bahrain.

Med Geri Halliwell i hånden gjorde han i hvert fald alt for at indikere, at ægteskabet havde det godt.

De to blev flere gange spottet hånd i hånd og kyssende, mens kameraerne fulgte dem.