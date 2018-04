Formel 1-grandprixet i Bahrain var spækket med drama.

På banen var der vilde overhalinger og knivskarpe afgørelser på målstregen, men også i pitten gik det voldsomt for sig. Særligt hos Ferrari, hvor den tidligere verdensmester Kimi Raikonen måtte udgår efter brutalt at have kørt ind i en mekaniker i forbindelse med et pitstop.

Ulykken kostede mekanikeren et brækket ben.

Uheldet skete i forbindelse med Kimi Raikonnens pitstop. Foto: GIUSEPPE CACACE Uheldet skete i forbindelse med Kimi Raikonnens pitstop. Foto: GIUSEPPE CACACE Der var straks læger klar til at tilse den påkørte Ferrari-mekaniker. Foto: POOL Der var straks læger klar til at tilse den påkørte Ferrari-mekaniker. Foto: POOL

Ferrari oplyser på Twitter, at han straks blev fragtet til nærmeste hospital, og her kunne lægerne konstatere, at skinneben og lægben var beskadiget.

Apparently a shinbone and fibula fracture, our thoughts are with Francesco, stay strong #BahrainGP — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 8, 2018

Ulykken var et skår i glæden over teamets anden sejr i sæsonen, som tyske Sebastian Vettel noterede sig på, da han efter en tæt duel med Mercedes Valtteri Bottas kørte først over stregen i Bahrain.