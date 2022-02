Mick Schumacher står foran sin anden sæson i Formel 1 hos Haas-teamet.

Og i forbindelse med lanceringen af sin nye hjelm til den kommende sæson, er der især én detalje, der vækker opsigt.

Det skriver Bild.

For hjelmen er blandt andet prydret af en kinesisk drage, og det er langt fra nogen tilfældighed.

Det er en diskret hyldest til Micks far Michael Schumacher, der også havde en kinesisk drage på sin hjelm, da han dominerede sporten i 1990erne. Dengang fik Schumacher ideen fra en kinesisk avis, og den kinesiske drage skal angiveligt symbolisere styrke og kraft.

På toppen af hjelmen kan man også spotte syv stjerner – det havde far Schumacher ligeledes på sin hjelm.

Der er dog ingen, der ved, om Schumacher senior kommer til at lægge mærke til detaljen.

Siden han kom slemt til skade i en skiulykke i 2013, har der ikke været meget information om hans tilstand. Ingen har set ham i offentligheden siden, og det skyldes uden tvivl hans forfatning.

»Michael er her. Han er anderledes, men han er her, og det giver os styrke. Vi er sammen. Vi bor sammen derhjemme. Vi går til behandlinger. Vi gør alt, hvad vi kan, for at Michael får det bedre og for at sikre, at han har det godt,« sagde hans kone og Micks mor, Corinna Schumacher, i Netflix-dokumentaren 'Schumacher', der udkom 15. september sidste år.

Også Mick Schumacher gjorde det klart, at det ikke er helt simpelt at have kontakt med sin far.

»Set fra mit perspektiv er det lidt unfair. Min far og jeg ville kunne forstå hinanden på en helt anden måde nu. Vi snakker samme sprog – motorsportens. Vi ville have så meget mere at snakke om. Det er det, jeg tænker mest på. Det ville være så fedt at kunne det. Jeg ville gøre alt for, at vi kunne det,« sagde han i samme dokumentar.

Formel 1-sæsonen starter i Bahrain 20. marts.