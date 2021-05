Hun kan få vilde ting til at ske.

For 10 år siden skaffede Dorte Riis Kevin Magnussen en plads som juniorkører for McLarens Formel 1-team til. Nu har hun fået Frederik Vesti ind hos selveste Mercedes.

Det ligner umiddelbart en fantastisk succeshistorie for den 53-årige racermanager. Men mellem McLaren- og Mercedes-aftalerne ligger en kontroversiel retssag, der har kastet lange skygger over Riis' karriere.

Racermanagere er ofte tidligere kørere eller teamchefer, fordi de kender spillet i motorsportens kulisser. Dorte Riis' baggrund er en helt anden – hun var egentlig på vej til en karriere i politik. Som nyuddannet cand.scient.pol. havde hun studiejob i Venstres folketingsgruppe, og hun har været i praktik i NATO i Bruxelles.

Dorte Riis førte for 10 år siden Kevin Magnussen frem til Formel 1. Nu forsøger hun det samme med Frederik Vesti.

Men i 2000 skiftede hun spor. Hun begyndte at hjælpe den unge racerkører Martin Jensen med at finde sponsorer til det danske standardvognsmesterskab DTC. Hun gjorde det så godt, at hun hurtigt blev udnævnt til sponsorchef i hans team, Peugeot Sport Danmark. Her stod hun blandt andet bag et af de mest opsigtsvækkende sponsorships i dansk motorsportshistorie, da Martin Jensens bil blev udsmykket med klistermærker fra partiet Venstre.

Den anden kører i Peugeot-teamet hed Jan Magnussen. Den tidligere Formel 1-kører nød også godt af Dorte Riis' evner som sponsorjæger, og da Jans søn, den unge gokartkører Kevin Magnussen, fik behov for økonomisk opbakning, kom Riis igen på banen.

Hun forlod Peugeot og startede sin egen managementvirksomhed, Race Management, med Magnussen-familien og Martin Jensen som klienter i 2002.

I 2008 indgik Riis en tiårig managementsaftale med den dengang 15-årige Kevin Magnussen, der på papiret sikrede hende en årsløn på 1,5 millioner kroner.

Dorte Riis med Kevin Magnussen ved Belgiens Grand Prix 2010 i Spa-Francorchamps.

Umiddelbart så det ud til, at hun var pengene værd. Hun sørgede for Kevin Magnussens vej gennem juniorklasserne med sponsorater fra Karsten Ree (Den Blå Avis) og Nordea på henholdsvis 4,0 og 2,6 millioner kroner.

Hun fik også Kevin Magnussen ind hos McLaren som juniorkører. Her var hans far Jan ansat som test- og reservekører i 1994-96, og i den periode sendte teamets øverste chef, Ron Dennis, et fødselsdagskort til Kevin, der allerede drønede rundt i en specialbygget gokart hjemme i Roskilde.

»Tillykke med fødselsdagen. Hvis du nogensinde bliver lige så god som din far, så ring til mig,« skrev Dennis til lille Kevin.

Da Dorte Riis mange år senere hørte om fødselsdagskortet, startede et nyt kapitel i historien om McLaren og Magnussen: Hun ringede på Kevins vegne til Dennis og fik arrangeret et møde.

Selvom Kevin Magnussen blev nummer to i sit allerførste Formel 1-løb i 2014, lykkedes det ikke Dorte Riis at sikre ham en plads i 2015-feltet.

»Det var Magnussen-navnet, der fik skabt den første kontakt til McLaren,« sagde en imponeret Jan Magnussen dengang. »Men derefter var det op til Dorte – og Kevins resultater – at få en aftale på plads.«

Med Riis' opbakning avancerede Kevin Magnussen fra junior- til reservekører hos McLaren, og efter han i 2013 havde vundet Renault World Series, fik han tilbudt pladsen ved siden af eksverdensmesteren Jenson Button i Formel 1-VM 2014.

Kevin Magnussen debuterede med en sensationel andenplads i sit første Formel 1-løb, Australiens Grand Prix i Melbourne. Men kort efter kom de første sprækker i samarbejdet mellem ham og Dorte Riis.

Det stod hurtigt klart, at Magnussen trods sin fornemme debut ikke var sikret en plads hos McLaren i 2015, hvor man skulle skaffe plads til Fernando Alonso. Trods de usikre fremtidsudsigter havde Riis ikke en plan B for sin klients Formel 1-karriere, og hun var sjældent til stede ved løbene, hvor de afgørende kontakter ofte skabes.

Dorte Riis forlader et retsmøde under sagen mod Kevin Magnussen med sin advokat, Martin Dahl Pedersen.

Samtidig mente Kevin Magnussen, at Riis var for kontrollerende omkring en række personlige forhold. Hans tatoveringer blev for eksempel pludselig et issue, og kort efter McLaren havde sendt ham ud på reservebænken til 2015-sæsonen, meddelte han Riis, at han ikke ønskede at fortsætte samarbejdet.

På det tidspunkt var Bestseller-koncernen hans største sponsor, og de hjalp ham uden Riis' assistance i 2016 ind i Renault-teamet.

Kort efter anlagde Riis retssag mod Kevin Magnussen. Ud over den løn, hun årligt havde fået som manager og direktør i det anpartsselskab, kaldet Racingselskabet, som Magnussen havde oprettet sammen med Bestseller, mente hun sig berettiget til yderligere et betydeligt millionbeløb.

Bestseller har skudt mindst 130 millioner ind i Racingselskabet, og Riis mente nu, at hun havde krav på 20 procent af selskabets bruttoindtægter.

Dorte Riis har nu sikret 19-årige Frederik Vesti en plads i Mercedes' juniorteam.

Fra Magnussens side blev det under retssagen påpeget, at Riis ikke havde udfyldt sit job og tværtimod havde modarbejdet og skadet ham

Landretten afviste Riis' krav om de 20 procent, og hun blev ydermere pålagt at betale sagsomkostninger på 540.000 kroner til Kevin Magnussen. Hendes egne advokatudgifter kendes ikke, men vurderes at være i millionstørrelsen.

Retten gav til gengæld Riis medhold i, at hun er den retmæssige ejer af 20 procent af A-anparterne i selskabet (der i det senest offentliggjorte regnskab havde en negativ egenkapital på næsten 35 millioner kroner).

Mens retssagen kørte, begyndte Dorte Riis at arbejde med Frederik Vesti. Han gjorde det så godt i Formel 3, at Red Bull var interesseret i at tilknytte ham til teamets talentprogram, men Riis spillede sin nye klients kort klogt. For et par måneder siden fik hun Vesti ind hos Mercedes, hvor han – i modsætning til kørerne i de andre topteams juniorprogrammer – ikke har nogen direkte konkurrenter.

Frederik Vesti kører igen i år for et af Formel 3s topteam, der kræver 10-12 millioner kroner for en sæson.

Frederik Vesti starter i denne weekend Formel 3-sæsonen 2021, hvor første afdeling afvikles i sammenhæng med Spaniens Formel 1 Grand Prix på Circuit de Barcelona-Catalunya. For at den 19-årige dansker kan komme til start hos ART Grand Prix, har Dorte Riis for andet år i træk skaffet de 10-12 millioner kroner, en sæson i et Formel 3-topteam koster.

De kommende måneder vil vise, om Dorte Riis kan skabe endnu en Formel 1-kører. Sporene fra Magnussen-årene og -retssagen skæmmer, men det er tilladt at lære af sine fejl. Uanset hvordan det gik senere, spillede hun en afgørende rolle i Magnussens kamp for at komme i Formel 1, og nu kan hun gøre noget tilsvarende med Frederik Vesti.

Dorte Riis har ikke ønsket et medvirke til denne artikel.