Formel 1-stjernen Lewis Hamilton har lavet mange spektakulære overhalinger i sit liv.

De fleste har været på racerbanen, men nu kan Lewis Hamilton notere sig en af de mere bemærkelsesværdige uden for sin vante metier.

Hamilton har nemlig overhalet David Beckham som den rigeste sportsudøver i Storbritanniens historie.

Det viser en opgørelse, som The Sunday Times har lavet over de 1.000 rigeste personer i Storbritannien.

Smil, Lewis Hamilton. Ingen har tjent mere end dig. Foto: ISABEL INFANTES Vis mere Smil, Lewis Hamilton. Ingen har tjent mere end dig. Foto: ISABEL INFANTES

Lewis Hamilton, der er seksdobbelt verdensmester i Formel 1, tjente sidste år cirka 311 millioner kroner, og det betyder, at hans samlede formue nu lyder på mere end 1,88 milliarder kroner.

Dermed støder Mercedes-køreren altså David Beckham af tronen som den rigeste britiske sportsudøver.

Manchester United-legenden nåede at tjene 1,68 milliarder kroner, inden han stoppede fodboldkarrieren i 2013.

Lewis Hamiltons formue er ud over en lukrativ kontrakt med Mercedes blandt andet skabt gennem sponsoraftaler med Sony, Monster Energy, Police, Bose, L'Oréal, Mercedes-Benz, Puma og Tommy Hilfiger.

Ud over at Hamilton er den rigeste sportsudøver, er hans formue nok til at give ham en samlet placering som nummer 545 på The Sunday Times' liste.

Som det eneste andet sportsnavn har golfstjernen Rory McIlroy klemt sig ind i det velhavende selskab.

Nordireren, der ligger nummer et på verdensranglisten, står noteret for en formue på 1,428 milliarder kroner.

Det giver Rory McIlroy en samlet placering som nummer 722.