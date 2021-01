Nok er Kevin Magnussen ude af Formel 1, men Danmark kører en gylden racerfremtid i møde.

Unge Christian Lundgaard og Frederik Vesti kører målrettet mod Formel 1. I sportsvogns-racing har Mikkel Jensen og Nicklas Nielsen etableret sig som to af de mest lysende talenter, der kan sikre Danmark nye Le Mans-sejre.

Og som noget helt nyt er der nu også en dansker på vej mod den amerikanske topklasse Indycar: 20-årige Christian Rasmussen har som 2020-vinder af USF2000-serien fået et officielt scolarship, der skal bane vejen til USA's svar på Formel 1.

Peter Nygaard, B.T.s rutinerede Formel 1-korrespondent, sætter fokus på fremtidens danske racerstjerner

CHRISTIAN LUNDGAARD

Renault satser på at gøre Christian Lundgaard til Formel 1-kører allerede i 2022. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Renault satser på at gøre Christian Lundgaard til Formel 1-kører allerede i 2022. Foto: Grand Prix Photo

Christian Lundgaard er lige nu det bedste bud på en kommende dansk Formel 1-kører. Den 19-årige midtjyde har været medlem af Renault Sport Academy i fire år, og det franske team fører ham målrettet frem mod en Formel 1-debut – sandsynligvis allerede i 2022.

Men det kræver en stærk Formel 2-sæson 2021. Hvis Lundgaard vinder titlen – og det er realistisk efter den flotte debut i serien i 2020 – er Renault omtrent forpligtet til at finde et Formel 1-sæde til danskeren.

Lundgaard flytter om få dage til England for at være tæt på Renaults Formel 1-hovedkvarter, hvor han sideløbende med sit Formel 2-program skal forberede sig til en debut i kongeklassen.

TÆT PÅ LUNDGAARD:

Født: 23/07 2001 (19 år)

Debut – gokart: 2012

Debut – biler: 2017 (Formel 4)

Titler: Spansk og SMP-mester i Formel 4 (2017)

2020: Nummer 7 i Formel 2-mesterskabet

2021: Formel 2 for ART Grand Prix

Bonus-info: Christian Lundgaard er søn af den tidligere rallyeuropamester Henrik Lundgaard.

Nygaards dom: Når han Formel 1? Ja! Med et kæmpe naturtalent og et godt bagland vil alt andet være urimeligt.

FREDERIK VESTI

Frederik Vesti er efter flere års tilløb nu på vej ind i et Formel 1 junior-program. Foto: FIA Pool via Grand Prix Photo Vis mere Frederik Vesti er efter flere års tilløb nu på vej ind i et Formel 1 junior-program. Foto: FIA Pool via Grand Prix Photo

19-årige Frederik Vesti vandt tre løb og sluttede på den samlede fjerdeplads i FIA's Formel 3-mesterskab 2020. Det var en absolut godkendt debut i serien, der de seneste år har sendt navne som Mick Schumacher, Lando Norris, Max Verstappen og Esteban Ocon i Formel 1.

Vesti kørte i 2020 for Formel 3-klassens absolutte tophold, Prema. Han fortsætter i Formel 3 i denne sæson, hvor han rykker ned til ART Grand Prix, der de seneste år har haft svært ved at hamle op med Prema.

Vestis store svaghed er, at han endnu ikke er optaget i et af Formel 1-holdenes talentprogrammer. En mulighed hos Red Bull blev ikke til noget, men Vesti synes nu er på vej ind i Mercedes' juniorprogram.

TÆT PÅ VESTI:

Født: 13/01 2002 (19 år)

Debut – gokart: 2012

Debut – biler: 2016 (Formel Ford)

Titler: Regional EM-vinder i Formel 3 (2019)

2020: Nummer 4 i Formel 3-mesterskabet

2021: Formel 3 for ART Grand Prix

Bonus-info: Det er Kevin Magnussens tidligere manager Dorte Riis, der står bag Frederik Vesti.

Nygaards dom: Når han Formel 1? Måske – det er en kæmpe chance, hvis han kommer ind i Mercedes' juniorprogram.

MIKKEL JENSEN

Hårdnakkede rygter forbinder Mikkel Jensen med Peugeots nye Hypercar-team til Le Mans. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Hårdnakkede rygter forbinder Mikkel Jensen med Peugeots nye Hypercar-team til Le Mans. Foto: Grand Prix Photo

Mikkel Jensen startede sent i gokart. Han havde den nået modne alder af 15 år, da han debuterede i 2010, men så gik det til gengæld hurtigt.

I 2013-16 forsøgte han at kæmpe sig frem mod Formel 1, og var i sine Formel 3-sæsoner i 2015-16 medlem af Mercedes' juniorteam. Efter en samlet 12.-plads i FIA's Formel 3-mesterskab 2016 sadlede han om og fokuserede på sportsvogns-racing.

Han var i et par år med i BMW's juniorteam og blev med sin hurtige, modne kørsel mere og mere anerkendt. Jensen er i dag en af de mest eftertragtede kørere i sportsvogns-racing, og senest har Peugeot henvendt sig med henblik på at hyre ham til deres nye Hypercar-team.

TÆT PÅ JENSEN:

Født: 31/12 1994 (27 år)

Debut – gokart: 2010

Debut – biler: 2013 (Formel ADAC Masters)

Titler: Europæisk Le Mans-serie (ELMS) GT3 (2019)

2020: Nummer 3 i ELMS (GT2)

2021: Den amerikanske sportsvognsserie IMSA

Bonus-info: I sin Le Mans-debut sidste år havde Jensen den tidligere Formel 1-kører Jean-Eric Vergne som codriver.

Nygaards dom: Vinder han Le Mans – generelt? Hvis han som ventet kommer med i Peugeots nye Hypercar-team – så JA!

NICKLAS NIELSEN

Nicklas Nielsen har de seneste år været fabrikskører for selveste Ferrari i GT-klassen. Foto: PR-foto Vis mere Nicklas Nielsen har de seneste år været fabrikskører for selveste Ferrari i GT-klassen. Foto: PR-foto

Nicklas Nielsen var i en årrække en af verdens bedste gokartkørere, og i 2014 sluttede han på andenpladsen i VM – lige foran den nuværende McLaren Formel 1-kører Lando Norris. Året efter inviterede Williams' Formel 1-team ham til simulator-test.

I 2016 rykkede han op i rigtige biler som Audi-juniorkører, men fortsatte sideløbende sin kartkarriere. Da han på grund af manglende økonomi måtte opgive drømmen om Formel 1, rykkede han over i sportsvogns-racing, hvor han hurtigt sikrede sig en fabrikskontrakt med Ferraris GT-team.

Hos Ferrari har Nielsen vundet mesterskabet de sidste tre år i træk, og i 2020 blev han VM-vinder i GTE-A-klassen.

TÆT PÅ NIELSEN:

Født: 06/02 1997 (23 år)

Debut – gokart: 2004

Debut – biler: 2014 (Formel 4)

Titler: Europæisk Le Mans-serie (ELMS) LMGTE (2019)

2020: Vinder af GTE-Am VM

2021: Ferrari GT-fabrikskører

Bonus-info: Nielsen sikrede sig VM-titlen 2020 i GTE-Am klassen med Emmanuel Collard som codriver. Franskmanden vandt i 2009 LMP2-klassen i Le Mans med danske Team Essex.

Nygaards dom: Vinder han Le Mans – generelt? Kun hvis han rykker op i en af de store klasser. Måske Hypercar med Ferrari?

CHRISTIAN RASMUSSEN

Christian Rasmussen vandt i overlegen stil det amerikanske USF2000-mesterskab i 2020. Foto: Road to Indy / US F2000 Vis mere Christian Rasmussen vandt i overlegen stil det amerikanske USF2000-mesterskab i 2020. Foto: Road to Indy / US F2000

20-årige Christian Rasmussen fra Dragør gjorde sidste år noget, ingen andre danske racerkørere har formået: Han vandt et amerikansk mesterskab for formelbiler.

Med en fantastisk sæson, der startede med seks sejre i træk, sikrede han sig mesterskabet i USF2000, der skal uddanne fremtidens IndyCar-kørere. Indycar er USA's svar på Formel 1, Kevin Magnussens drømmedestination og Rasmussens erklærede mål: Den unge dansker har kækt kaldt Formel 1 for 'kedeligt'.

Med USF2000-titlen følger et scholarship med 328.000 dollar (cirka 2,2 millioner kroner), der skal bruges til at rykke op i IndyPro-klassen. Herefter vil IndyLight-serien være sidste stop inden IndyCar-serien!

TÆT PÅ RASMUSSEN:

Født: 29/06 2000 (20 år)

Debut – gokart: 2011

Debut – biler: 2016 (Formel Ford)

Titler: Det amerikanske USF2000-mesterskab 2020

2020: Formel USF2000

2021: IndyPro

Bonus-info: Ramussen havde i 2017 Jan Magnussen som teamchef i det danske Formel 4-mesterskab.

Nygaards dom: Vinder han Indy 500? Han er i hvert fald det bedste danske bud – medmindre Kevin Magnussen skifter til Indycar.