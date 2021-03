En lille detalje med stor symbolik får følelserne frem i Michael Schumachers søn Mick, som debuterer i Formel 1 i denne sæson.

I disse dage kører Mick Schumacher sine første Formel 1-kilometer i årets første vintertest i Bahrain i Kevin Magnussens aflagte, men nymalede, Haas-racer.

Det er nu ikke kørslen i bilen, der får følelserne frem i Mick Schumacher, men derimod det valg af initialer (MSC, red.), som Formel 1-produktionen har valgt til tyskeren på oversigten på tidstavlen.

Her har 21-årige Mick Schumacher nemlig fået de samme initialer, som hans legendariske far havde, da han kørte og triumferede i Formel 1.

It’s quite emotional for me to see MSC on the timing screen again. It‘s a special bond I have to it, and I hope it’s nice for everybody to see it there. pic.twitter.com/QcdQVKtkdj — Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 13, 2021

»Det er ret følelsesladet for mig at se MSC på tidstavlen igen. Det er et specielt bånd, jeg har til det, og jeg håber, at det bliver rart for alle at se det,« skriver Mick Schumacher på Twitter.

Den unge tysker er strøget ind i Formel 1 med en enorm opmærksomhed fra både medier og fans.

Årsagen er selvfølgelig efternavnet og hans far meritter i sporten med syv verdensmesterskaber.

Mick Schumacher kommer dog formentlig til at friste en tilværelse bagerst i feltet i 2021, da Haas-raceren er så godt som identisk med den, danske Kevin Magnussen kørte rundt med i den seneste sæson.