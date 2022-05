»Det var den mest inspirerende middag, jeg nogensinde har deltaget i.«

Formel 1-stjernen Pierre Gasly er helt oppe at flyve efter et møde med et af de største sportsikoner nogensinde.

»Jeg har været inspireret af ham, siden jeg var barn. Alle siger, man aldrig skal møde sine idoler, fordi man kun kan blive skuffet, men for mig har det været fuldstændig modsat,« siger franskmanden ifølge motorsportsmediet The-Race.

Før weekendens Formel 1-grandprix i Miami har Pierre Gasly haft fornøjelsen af at spise en tretimers middag med ingen ringere end selveste Michael Jordan.

Basketball-legenden fik endda lov til at prøve racerkørerens hjelm, som han efterfølgende også fik med hjem.

Til gengæld fik Gasly et par af sine egne Jordan-sko signeret. De får nu en æresplads i franskmandens trofæskab.

Ifølge Gasly er Michael Jordan 'kæmpe F1-fan', der 'ved mere om sporten, end jeg gør', så Jordan skal formentlig også overvære løbet søndag, hvor også danske Kevin Magnussen igen skal jagte point.

Mødet mellem Gasly og Jordan er ikke gået ubemærket hen i Formel 1-kredse, hvor flere af franskmandens konkurrenter er grønne af misundelse.

»Jeg tror faktisk, jeg ville græde,« har Daniel Ricciardo kommenteret på Instagram.

Gaslys holdkammerat Yuki Tsunoda jokede med, at han ikke var blevet inviteret, fordi han endnu ikke har leveret gode nok resultater.