Det danske stortalent Frederik Vesti vandt lørdagens sprintløb i Formel 2 i Barcelona.

Dermed udbygger den 21-årige dansker sin føring i mesterskabet, og han styrker samtidig sin jagt på et sæde i Formel 1 fra næste sæson.

Vesti startede som nummer tre men bragte sig hurtigt i front af løbet.

Derfra styrede han begivenhedernes gang og kørte sig til en sikker sejr. Det er hans tredje i år.

Vesti er som juniorkører for Formel 1-holdet Mercedes i lære hos superstjernerne Lewis Hamilton og George Russell. Til B.T. afslørede han forleden, hvordan han lærer af dem.

Danskeren er tættere på Formel 1 end nogensinde. Her kan du læse, hvordan han vil nå ind i det eksklusive selskab.

I sidste weekend tog Vesti sejren i legendariske Monaco.

I sprintløbet i Barcelona sluttede han på førstepladsen efter to vellykkede overhalinger inden for de første tre omgange, hvor regnen stod ned over banen.

Frederik Vesti i Monaco tidligere i sæsonen. Foto: Imago/Ritzau Scanpix Vis mere Frederik Vesti i Monaco tidligere i sæsonen. Foto: Imago/Ritzau Scanpix

Med sejren sikrede Vesti sig ti point, og det betyder, at han nu er seks point foran franske Théo Pourchaire i jagten på mesterskabet.

Pourchaire sluttede lørdagens løb som nummer to og satte dagens hurtigste tid. Han hentede dermed ni point.

Kørerne i Formel 2 skal på banen i Barcelona igen søndag, hvor det gælder weekendens hovedløb. Her begynder Frederik Vesti på ottendepladsen.