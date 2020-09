18-årige Frederik Vesti vandt lørdag formiddag Formel 3-løbet op til det italienske grandprix i Monza.

Vesti startede helt nede på niendepladsen, men kæmpede sig flot op gennem feltet og blev mod slutningen hjulpet af en safetycar-periode, hvor han kunne lukke hullet op til de to førende.

»Det var et skørt løb, men bilen føltes rigtig god, og jeg var nummer tre, da der kom safetycar på banen,« sagde Vesti efter løbet.

Undervejs havde danskeren en tæt duel med newzealænderen Liam Lawson.

»Han ville ikke give sig – han pressede mig af banen, og jeg måtte hoppe ind over curben for at komme forbi. Men sådan er racing,« sagde danskeren.

Vesti er endnu ikke associeret med et Formel 1-team, men Red Bull har tidligere vist interesse for at indlemme den danske teenager i deres talentprogram. Indtil nu har hans manager Dorte Riis afvist interessen fra Formel 1, men hun rejste torsdag til Italien.

Riis førte i 2013 Kevin Magnussen frem til Formel 1, men har nu anlagt en kontroversiel retssag mod sin tidligere klient, der behandles i Landsretten i december.

Sejren i dag betyder, at Frederik Vesti starter søndagens løb fra 10. position.

»Vi må se, hvordan det går i morgen – jeg tror, løbet vil blive afgjort af, hvor godt man formår at passe på bagdækkene,« sagde Vesti.

Det kan senere lørdag blive en endnu større dansk dag på Monza. Klokken 15.00 starter Kevin Magnussen kvalifikationen til søndagens Formel 1-løb, og senere starter Christian Lundgaard Formel 2-løbet fra fjerde position.