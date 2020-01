Racerkøreren Christian Lundgaard har underskrevet kontakt med ART Grandprix, for hvem han skal køre Formel 2.

Den danske racerkører Christian Lundgaard kan dermed se frem til at køre Formel 2 i sæsonen 2020.

Han har således underskrevet en kontrakt med det franske motorsportsteam ART Grand Prix om at køre Formel 2 i den kommende sæson.

Det er ifølge TV3 Sport blevet offentliggjort på et pressemøde tirsdag.

Ifølge mediet skal Lundgaard være makker til den 19-årige Ferrari Junior, Marcus Armstrong. Det danske racertalent fortsætter under Renaults fane som Renault Sports akademikører.

I sidste sæson kørte 18-årige Lundgaard i Formel 3-serien, hvor han var tilknyttet netop Renaults ungdomsakademi. 1. december fik han imidlertid debut i Formel 2 i Abu Dhabi, da han stillede op for italienske Trident.

I efteråret blev han to gange testet i Formel 1-biler. Første gang var på Hungaroring-banen i Ungarn i september, mens anden gang var i november på Jerez-banen i Sydspanien.

