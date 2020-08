For et år siden blev Belgiens Grand Prix i Spa-Francorchamps overskygget af en tragisk dødsulykke under lørdagens Formel 2-løb.

Den unge franskmand Anthoine Hubert, der var med i Renaults Sport Academy, omkom efter et dramatisk massesammenstød, hvor også amerikaneren Juan Manuel Correa blev alvorligt kvæstet.

I denne weekend mindes Hubert under årets udgave af Belgiens Grand Prix.

Der vil blive afholdt et minuts stilhed inden starten på søndag, og allerede i dag bar mange kørere inklusive Kevin Magnussen en lille stjerne til ære for franskmanden på tøjet.

jeg kører løbet for Anthoine Christian Lundgaard

Alpha Tauri-kører Pierre Gasly, der var barndomsven med Hubert, var ude på ulykkesstedet og lægge blomster. Det samme var Correa, der stadig sidder i rullestol.

I år er den danske Formel 1-lærling Christian Lundgaard rykket op i Formel 2. Han kendte Hubert fra Renault Sport Academy og siger:

»Set i lyset af, hvad der skete sidste år, ved jeg, at det bliver en mentalt svær weekend. Jeg elsker at køre på Spa-banen, og mit mål for weekenden ændrer sig ikke. Men jeg kører løbet for Anthoine, og jeg tror, at vi alle sammen kommer til at køre med mere omtanke.«

Lundgaard ligger inden weekendens løb på tredjepladsen i Formel 2-mesterskabet.