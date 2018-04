Det danske Formel 1-bud i København har i denne uge været til en afgørende eksamen hos kongeklassens førende baneteknikere.

Målet om at få Formel 1 til København i 2020 har i denne uge passeret endnu en afgørende milepæl.

Mandag og tirsdag har tre af Formel 1s mest magtfulde og førende baneteknikere været på visit i København, hvor de har gået det foreløbige banedesign til et dansk Formel 1-løb efter i sømmene.

Besøget er blevet aflagt i total hemmelighed for offentligheden, fordi teknikernes besøg og indtryk af ruten er helt afgørende for, om det overhovedet er muligt med at afvikle Formel 1-løb i Københavns centrum.

Det afslører Helge Sander, der er hovedarkitekten bag det danske Formel 1-bud, til BT.

»Vi har ikke offentliggjort, at de teknikere var her, fordi det var første gang, at vi skulle stå vores prøve med banen over for teknikerne. Det var en form for eksamen, og derfor har vi holdt lidt lav profil,« siger han.

Tidligere har Formel 1s ejer, amerikaneren Chase Carey, været i København, men han har ikke ekspertise i forhold til banedesign, og det er i høj grad Formel 1s banespecialister, der i sidste ende vender tomlen op eller ned til, om en bybane er farbar eller ej.

»Teknikerne har været i København mandag og tirsdag for at se på banen, og dem skal vi også møde, når vi tager til det kommende Formel 1-løb i Baku, hvor man kan sammenligne, hvordan de gør det dernede,« forklarer Helge Sander og fortsætter:

»Det var et godt besøg, og de var absolut positive. Vi er selvfølgelig spændte på rapporten, de kommer med. Ikke så meget på hoved-konklusionen i den, men på hvilke krav de stiller for, at banen kan etableres. Altså om det er krav til 50 millioner eller 100 millioner.«

Interaktiv grafik af: F1 i kbh

Selvom mødet mellem Helge Sander og de tre banefolk fra Formel 1 ifølge Helge Sander forløb meget positivt, var der også markant spørgsmål i forhold til banen, som skal afklares. Det er, hvor det omfattende pit-område skal etableres. Her skal der være plads til biler, garageanlæg, kørere, mekanikere, ingeniører, journalister, tv-folk og holdenes mobile hovedkvarterer.

»Teknikerne sagde, at her var flot, og at København havde alt det, de gerne vil have, også når man taler om tv-transmition. Men det er klart, at der meget, som er smukt, men der er også meget lidt plads i København. Det er især, når vi taler om pit-området. Men, som de sagde, kan man ikke få det hele, og det anerkender de også,« siger Helge Sander.

Der er tre muligheder på ruten i Købehavn, hvor er kan etableres et pit-område. Det er foran Christiansborg, ved Den Sorte Diamant og på H.C. Andersens Boulevard, hvor racerne drejer ud efter at have passeret Københavns Politigård.

Det var især her, at teknikerne tog billeder og målte op i forbindelse med deres besøg i Danmark. Helge Sander vurderer dog, at valget kommer til at stå mellem to af de nævnte lokaliteter.

»Jeg er overbevist om, at når vi får en banerapport om ca. tre ugers tid, så er området ved Den Sorte Diamant udeladt. Det bliver foran Christiansborg eller på H.C. Andersens Boulevard. Det er min klare fornemmelse,« siger han.

Selvom godkendelsen af en Formel 1-bane i København er en stor knast på vejen mod et dansk Formel 1-grandprix i 2020, er der også andre væsentlige udfordringer, før projektet er en realitet.

De danske Formel 1-arrangører mangler at forhandle en endelig aftale med Formel 1 på plads om licensen for at komme med på kalenderen i 2020 og tre år frem.

Derudover skal der fortsat sikres kommunal opbakning i København, landes en økonomisk aftale med Regeringen og der skal indgås millionaftaler med private investorer til at finansiere projektet.