Bang & Olufsen har indledt et samarbejde med den tidligere Formel 1-verdensmester Fernando Alonso.

Der er endnu ikke sluppet detaljer ud om samarbejdet, men da den spanske racerkører onsdag startede træningen til det amerikanske oval-løb Indy 500 i Indianapolis, havde han B&O's logo på sin kørerdragt.

Fernando Alonso skubbede i 2015 Formel 1s eneste danske islæt, Kevin Magnussen, væk fra en sæde hos McLaren og ud på reservebænken.

Han stoppede i Formel 1 efter 2018-sæsonen, men den 39-årige spanier gør næste år comeback i klassen, hvor han skal køre for Renault. Han skal på det franske team fungere som en slags læremester for den 19-årige dansker Christian Lundgaard.

Coming soon. #FernandoAlonsoxBangOlufsen pic.twitter.com/XZxv71Z267 — Bang & Olufsen (@BangOlufsen) August 13, 2020

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bang & Olufsens danske presseafdeling om samarbejdet med Fernando Alonso.

Det danske lyd- og billedefirma har tidligere været med i Formel 1.

I 1974 var firmaet via sin belgiske importør hovedsponsor for et af de daværende team i midterfeltet, Surtees.

Bang & Olufsen Team Surtees, der havde de senere grandprix-vindere Jochen Mass og Carlos Pace som kørere, var dog ingen succes, og samarbejdet sluttede allerede midt på sæsonen.

Siden Fernando Alonso i 2018 forlod Formel 1 har han forsøgt sig i andre klasser.

Han har blandt andet vundet 24-timersløbet for sportsvogne i Le Mans og forsøgt sig i både Indy 500 og Daka-rallyet.