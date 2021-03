Den danske racerkører Frederik Vesti er en eftertragtet ung mand på den internationale motorsportsscene.

Således lykkedes det ham at lande en junior-aftale hos de mangedobbelte verdensmestre fra Mercedes, men Formel 3-køreren har ikke manglet tilbud, før han skrev under med det tyske storhold.

Det fortæller Frederik Vesti i et interview med TV3 Sport.

»Det har jeg (afvist andre Formel 1-hold, red.). Men jeg kan ikke kommentere mere på det,«