Christian Lundgaard sluttede søndag sin første sæson i Formel 2 med en 12.-plads på Bahrain International Circuit. Dermed slutter han på den samlede syvendeplads i mesterskabet.

Den 19-årige danskers debutsæson i klassen lige under Formel 1 har været præget af utallige op- og nedture. Der har været weekender, hvor han har været den hurtigste kører i feltet, og midt på sæsonen lignede han et reelt bud på en sensationel 2020-mester.

Men der har også været for mange løb uden point, og i et tæt mesterskab har det været afgørende at score point i næsten hver eneste weekend. Med blot fire point i sæsonens seks sidste løb faldt han markant tilbage i den samlede stilling.

De mange nuller i Lundgaards pointregnskab skyldtes kun sjældent egne fejl. Tekniske problemer og konkurrenter, der har påkørt ham, har kostet dyrt.

Christian Lundgaard har i fire år været medlem af Renault Sport Academy, der vil skabe fremtidige Formel 1-kørere. Han har med stærke resultater i juniorklasserne kæmpet sig til tops i akademiet, og inden denne sæson skulle han udfordre Renault Sport Academys anden mønsterelev, 21-årige Guanyu Zhou.

»Akademi-kampen er i gang. Vi kæmper mod hinanden om at få et sæde i Formel 1,« sagde Lundgaard inden sæsonen.

Kineseren kørte i år sin anden sæson i Formel 2, men alligevel er det den danske debutant, der har imponeret mest i 2020. Lundgaard har vundet to løb, mens Zhou kun har taget en enkelt sejr, og i den samlede stilling var Lundgaard blot 2,5 point efter kineseren.

Christian Lundgaard starter allerede i den kommende uge forberedelserne til 2021 med en Formel 2-test for ART Grand Prix.

Planen er nu, at Lundgaard tager endnu en sæson i Formel 2, hvor han målrettet skal køre efter mesterskabet. Han ventes at fortsætte hos sit nuværende team, ART Grand Prix, og forberedelserne til 2021 starter allerede i den kommende uge med en test, hvor han får det franske stortalent Théo Pourchaire som teamkammerat.

Efter Formel 2-testen i Bahrain tager Lundgaard videre til Abu Dhabi, hvor han skal tilbringe Formel 1-finalen i næste weekend med Renault-teamet. Han bliver i Abu Dhabi for at overvære årets Young Driver Test, hvor 39-årige Fernando Alonso har fået dispensation til at køre den bil, der var udset til Lundgaard.

Formel 2-klassen har i år understreget sit ry som storleverandør til Formel 1.

Tre af de kørere, der sluttede foran Lundgaard i mesterskabet, rykker direkte videre til kongeklassen.

Mick Schumacher sikrede sig Formel 2-mesterskabet og afløser næste år Kevin Magnussen i Haas.

Mick Schumacher, der sikrede sit titlen i Bahrain, skal sammen med Nikita Mazepin (nummer seks i den samlede stilling) køre for Haas, mens Yuki Tsunoda (nummer tre) ventes at afløse Daniil Kvyat hos Alpha Tauri.

Den nykårede Formel 2-mester bliver den tredje Schumacher i Formel 1. Hans far, Michael, er med syv VM-titler og 91 grandprixsejre en af de største kørere i Formel 1-historien. Mick Schumachers onkel Ralf vandt i alt seks grandprixer.