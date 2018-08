Racerkøreren Daniel Ricciardo stopper hos Formel 1-holdet Red Bull efter 2018-sæsonen.

Australieren vil dog stadig være at finde i Formel 1-feltet næste år. Han skifter således til Renault, hvor han skal køre de næste to sæsoner.

'Vi har respekt for Daniels beslutning om at forlade os, og vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden,' siger Red Bull-teamchef Christian Horner til Formel 1-holdets hjemmeside.

Australieren kom til Red Bull i 2014 og har vundet syv grandprixer. Det er i alt blevet til 29 podieplaceringer for Ricciardo.

I øjeblikket indtager han en femteplads i VM-stillingen med 118 point - det er 95 point færre end den regerende verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes), der er etter.

De to Red Bull-racere køres i denne sæson af Ricciardo og hollænderen Max Verstappen, der er placeret lige bag australieren i VM-stillingen.

"We fully respect Daniel’s decision to leave Aston Martin Red Bull Racing and we wish him all the best in his future." More https://t.co/YP9ESsaFqq #F1 pic.twitter.com/qY0sFVQ03I — Red Bull Racing (@redbullracing) August 3, 2018

Red Bull vil nu gå i gang med at finde ud af, hvem der skal udgøre teamet i 2019.

'Vi vil gennemgå de muligheder, vi har, før vi beslutter os for, hvem der skal køre sammen med Max Verstappen i 2019. I mellemtiden er der fortsat ni grandprixer tilbage i 2018, og vi er fokuseret på at give Max og Daniel de bedste muligheder i resten af sæsonen,' siger Christian Horner.

/ritzau/