Kevin Magnussen kan godt begynde at glæde sig til den kommende Formel 1-sæsons første løb i den australske by Melbourne søndag 17. marts.

I et interview i motorsportsmediet Crash lover hans teamchef hos Haas, Günther Steiner, nemlig at udstyret vil være i orden.

»Jeg er sikker på, at vi har en god bil, men jeg ved ikke, hvor gode de andre er,« citeres han blandt andet for at sige.

I interviewet fortæller Günther Steiner, at Team Haas i løbet af sæsonen har i sinde at ansætte et mellem 10 og 20 personer. Årsagen til denne mandskabsoptimering er, at man ønsker at sætte turbo på udviklingen af bilen.

Foto: GIUSEPPE CACACE

I samme åndedrag gør Günther Steiner opmærksom på, at en ansættelse af endnu flere eksperter ikke er vejen frem.

»Det nytter ikke noget at ansætte 800 mennesker, og så tro, at man dagen efter er hurtigere. Det er ikke sådan tingene sker i Formel 1,« siger Günther Steiner.

I øvrigt var 2018-sæsonen den hidtil bedste for Team Haas.

Mens Kevin Magnussen i den samlede stilling sluttede nummer ni, blev holdet nummer fem i duellen om konstruktørernes mesterskab.