KOMMENTAR

Kevin Magnussen leverede endnu en næsten perfekt weekend i Bahrain, og så understregede han også sin nye position som Haas´ primære kører på den lange bane.

Jeg skriver med vilje ikke ’førstekører’, for teamet har ikke den klassiske rangorden. Kørerne er i princippet sidestillede. Men efter Bahrains Grand Prix er jeg ikke i tvivl om, at Magnussen har rykket markant ved magtbalancen i teamet, og i nattemørket i paddocken søndag aften var rollerne i hvert fald temmeligt tydelige; Kevin Magnussen havde en jubelsnak med Gene Haas og mekanikerne, mens teamchef Steiner havde en ’kammeratlig samtale’ med en tydeligt frustreret Grosjean.

Mens Magnussen tangerede teamets bedste resultat og scorede 10 vigtige VM-point, nåede Grosjean under og efter Bahrains Grand Prix at gøre sig upopulær hos både sin teamkammerat, sin chef og teamets chefingeniør.

Det er tydeligt, at Haas-teamet sætter enorm pris på Magnussen. Og ikke kun hans præstationer på banen, hans fantastiske starter og hans forrygende overhalinger. Det handler også om hans tekniske input, hans samarbejde med ingeniører og mekanikere og hans indsats for den positive holdånd, der præger Haas.

Der er mange små tegn, men lægger man dem sammen, er billedet tydeligt: Kevin Magnussen vurderes nu – både internt i Haas-teamet og eksternt i resten af paddocken – til at være på niveau med Romain Grosjean. Mindst!

Og Grosjean er altså en kører, der igennem mange år har været vurderet som en af Formel 1-feltets allerhurtigste. Vi snakker om en mand, der har dobbelt så meget F1-erfaring som danskeren og en mand, der har været på podiet 10 gange.

Men vi snakker også om en mand, der - i modsætning til Magnussen - har nået et plateau i Formel 1, som han næppe kommer videre fra. Jeg tror i hvert fald mere på, at 25-årige Kevin Magnussen en gang i fremtiden får chancen i et topteam end snart 32-årige Romain Grosjean. Og dét bringer uvægerligt fokus hen på 2019.

Kevin Magnussens bagland bliver hele tiden forstærket, og allerede nu tænkes der tanker om 2019. Jeg ved, det er tidligt - vi er to løb inde i 2018-sæsonen - men rundt omkring i paddocken er man allerede begyndt at positionere sig til den kommende sæson.

Der er for eksempel dem, der mener at vide, at Daniel Ricciardo allerede har en forhåndsaftale med Ferrari. Hvis det er rigtigt, vil det sandsynligvis skabe en domino-effekt ned gennem feltet. Så kalder Red Bull formodentligt Carlos Sainz Jr tilbage fra Renault, og så ruller lavinen. Det er alt sammen spekulationer på nuværende tidspunkt, men det er spekulationer, alle, der ønsker en plads i 2019-feltet, må gøre sig.

Jeg er ikke i tvivl om, at Magnussen og hans bagland – der naturligvis også inkluderer team-sponsor Jack&Jones - på nuværende tidspunkt satser på at blive hos Haas. Men der kan i de kommende måneder vise sig nye muligheder, og det er i alle tilfælde positivt, at man nu mere eller mindre aktivt er med i det skakspil, der skal fordele 2019-sæderne.

Det er endnu alt for tidligt at gætte på, hvor Kevin Magnussen kører i 2019. Men det er glædeligt, at hans karriere har udviklet sig på en måde, så vi ikke længere spørger om han kører Formel 1 næste år, men hvor han kører Formel 1 næste år.

Og så tror jeg, at der ligger flere VM-point og venter på ham i Shanghai allerede på søndag.