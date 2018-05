KOMMENTAR

Set henover sæsonens første fem løb har Haas haft feltets fjerdebedste bil. Dét billede blev allerede tegnet ved vinter-testerne, og det er vildt imponerende, hvor hurtig Haas VF-18 har været på nu fem meget forskellige baner.

Kevin Magnussens sæsonstart har også været vildt imponerende. Danskeren er i en bil der passer ham virkelig trådt i karakter som Formel 1-kører, og er som regel ’best-of-the-rest’ efter kørerne fra de tre store teams.

Til gengæld er det ikke særligt imponerende, at Haas-teamet med feltets fjerdebedste bil inden Monacos Grand Prix kun ligger på sjettepladsen i VM. Endda kun ét sølle point foran Force India, og med bare otte point ned til Sauber på næstsidstepladsen.

Og det Romain Grosjean har præsteret indtil nu, har været meget lidt imponerende. Han er nu en af kun to kørere uden point i Formel 1-VM 2018 – den anden er den russiske debutant Sergei Sirotkin i Williams’ bundumulige 2018-model. Det er ikke godt nok af en af de mest erfarne og hurtige kørere i feltet. Og præcis her ligger forklaringen på Haas´ relativt svage placering i konstruktør-VM: Hvis Grosjean havde scoret omtrent samme point som sin billigere og mindre erfarne teamkammerat Magnussen, havde Haas ligget lige omkring Renault og McLaren, der med et point mellem sig kæmper om fjerdepladsen.

Jeg har faktisk ondt af Romain Grosjean. Han er en flink fyr og en lynende hurtig racerkører, men rent mentalt mangler han noget for at blive en decideret topkører. Han er i øjeblikket inde i en nedafgående spiral, og han har sluttet de to seneste grandprixer med graverende, personlige fejl. I Azerbaijan kørte han i hegnet bag safety-car´en, og i Spanien smadrede han sin egen, Nico Hülkenbergs og Pierre Gaslys biler allerede i tredje sving. Man kan måske undskylde, at han mistede herredømmet på en hektisk første omgang. Men det har aldrig været en god ide at lægge røgslør ud for så at forsøge at køre på tværs af banen foran halvdelen af feltet.

Grosjean har – for at citere end udenlandsk kollega – ’fået Magnussen på hjernen’. Efter i en årrække at have haft svage teamkammerater a la Pastor Maldonado og Esteban Gutierrez, deler franskmanden nu pitgarage med en kører, der er både yngre, billigere og hurtigere end ham selv.

Haas-teamet havde håbet, at Magnussen kunne gøre Grosjean endnu bedre. Sådan så det også ud i store dele af 2018, men i år har danskeren kun gjort franskmanden dårligere. Presset fra Magnussen har i de seneste måneder været for meget for Grosjean, der er ved at gøre karrierens efterår til en overraskende tidlig isvinter.

Jeg håber, han formår at bryde den negative spiral her i Monaco. For hans egen skyld. For Haas-teamets skyld. Og for Kevin Magnussens skyld. Det er altid godt at slå sin teamkammerat, men i øjeblikket er det næsten for nemt for Magnussen, at vinde den interne Haas-kamp.

En Grosjean i krise er nemlig ikke den målestok, Magnussen så ofte før har manglet i sin Formel 1-karriere. Hos McLaren blev Jenson Button anset for at være ’for gammel’ til at Magnussen kunne måle sig effektivt op mod ham, og hos Renault var Jolyon Palmer ’for langsom’. Med Romain Grosjean fik K-Mag endelig en anderkendt teamkammerat, der kunne bevise hvor god danskeren er.

Men som Grosjean har præsteret i de seneste uger, har det nærmest været en selvfølge, at Magnussen kørte fra ham.

Samtidig ser danskeren mere og mere ud til at blive hos Haas næste sæson, og så er slutplaceringen i konstruktør-VM vigtig. Hver eneste placering udløser to- eller trecifrede millionbeløb i ’præmiepenge’, der skal bruges til den kommende sæson. Hvis sjettepladsen skal forsvares og fjerdepladsen angribes, er det bydende nødvendigt, at Grosjean begynder at bidrage til point-saldoen.

Derfor: Go-go-go, GRO!