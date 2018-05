KOMMENTAR

Bølgerne er gået højt siden Aserbajdsjans Grand Prix i weekenden, hvor Kevin Magnussen igen blev udskreget til en vildmand.

»Den farligste kører, jeg nogensinde har kørt mod,« sagde Toro Rosso-køreren Pierre Gasly efter et sammenstød med danskeren.

Efter løbet gav dommerne - inklusiv Tom Kristensen - Magnussen en tidsstraf på 10 sekunder og to ’klip-i-licensen’. Straffen kom, efter han havde ramt Gasly i sving 20, som reelt er en del af langsiden, hvor hastigheden runder 300 km/t.

Med få omgange tilbage og på vej mod en tiendeplads og ét VM-point, ville alle Formel 1-kørere gøre som Magnussen i Baku. Ellers ville de ikke høre hjemme i Formel 1 Derfor er Gaslys angreb ikke rimeligt. Peter Nygaard

Som altid, når en kendelse går Kevin Magnussen imod, er der sofa-eksperter i Danmark, der er uenige med dommerne. Det er fint, for Kevin Magnussen har loyale fans, men det er latterligt, når de tror, at de fra sofaen kan bedømme episoder bedre end dommerne. Tom Kristensen og co. har mere forstand på racing end de fleste, og de har adgang til flere TV-optagelser og mere radiokommunikation end selv de største Kevin Magnussen-fans.

Ifølge dommerne trak Magnussen ’uforudsigeligt og unødvendigt’ mod venstre, hvor han ramte Gasly, der holdt sin linje. Det er en ganske præcis beskrivelse af hændelsesforløbet. Men man kan diskutere formuleringen ’uforudsigeligt og unødvendigt’, for den antyder, at Magnussen drejede ind foran Gasly med vilje.

Foto: Luca Bruno Foto: Luca Bruno

Efter løbet fortalte Magnussen mig, at han slet ikke havde set Gasly. Et sammenstød med Marcus Ericsson på første omgang betød, at hans sidespejle vibrerede så voldsomt, at han reelt ikke kunne se noget bagud.

Jeg tror på ham. Kevin Magnussen lyver ikke om den slags. Og han presser ikke med vilje konkurrenter op mod muren med omkring 300 km/t. Det ændrer bare ikke på, at straffen er i orden. Det er køreren, der har ansvaret for at hans spejle ’virker’. Og det er specielt vigtigt, når man sidder i en kvæstet bil, som man må forvente bliver angrebet bagfra.

Men det gør alt sammen ikke Kevin Magnussen til en ’farligere’ kører end sine konkurrenter. Med få omgange tilbage og på vej mod en tiendeplads og ét VM-point, ville alle Formel 1-kørere gøre som Magnussen i Baku. Ellers ville de ikke høre hjemme i Formel 1.

Det er dét, der er problemet: Sladrehank- og brokkerøvs-mentaliteten Peter Nygaard

Derfor er Gaslys angreb ikke rimeligt. Og det er nemt at pege på, at han for bare 14 dage siden fik præcis samme straf i Kina som Magnussen (10 sekunder, to klip). For at køre ind i sin…teamkammerat.

Det skal rookien Gasly lære; at Formel 1 foregår på grænsen af det mulige, og at der fra tid til anden vil blive begået fejl – af én selv og af konkurrenterne.

Til gengæld har Gasly tydeligvis for længst lært en anden, desværre alt for vigtig lektie om Formel 1; at man skal brokke sig over sine konkurrenter. Det er Formel 1´s svar på fodboldens problem med spillere, der ’filmer’ sig til fri- eller straffespark. Ved at brokke sig over omtrent hver eneste lille hændelse, håber kørerne, at dommerne skrider ind og straffer konkurrenten.

Foto: ZURAB KURTSIKIDZE Foto: ZURAB KURTSIKIDZE

I dag er det sådan, at kørerne nærmest har en stående ordre fra teamledelsen om at brokke over radioen, uanset hvad der sker. Hvis det kun er den ene, part, der sladrer om et lille og helt ’uskyldigt’ sammenstød, er teorien, at modparten har større chance for at blive straffet.

Det er nærmest blevet standard, når der sker noget. Da Romain Grosjean bag safetycar´en røg i barrieren i Baku, kom det nærmest pr automatik fra franskmanden: »Jeg tror Ericsson ramte mig« - selv om svenskeren vel var over 100 meter fra Haas-raceren.

Det er dét, der er problemet: Sladrehank- og brokkerøvs-mentaliteten. Ikke at Kevin Magnussen kørte på samme som alle andre i feltet ville have gjort.