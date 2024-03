Det lignede længe, at muligheden var glippet for Kevin Magnussen, men danskeren endte med at juble efter et vildt drama.

Carlos Sainz Jr. vandt sin tredje sejr i karrieren. Her får du B.T.s dom over Kevin Magnussens præstation i Australien:

Magnussens første point siden Singapore i september!

Det så ud til at løbet var kørt – Hülkenbergs strategi var hurtigere, og det lignede en dansk 11.-plads og nul point. Især efter danskerens skovtur to omgange fra flaget.

Men så bragede George Russell i væggen i en kæmpe ulykke.

Da Magnussen hørte, at briten trods alt var okay, kunne jublen bryde løs over radioen. Point til Magnussen og hele tre point til Haas.

Løbet var knapt kommet i gang, før det sluttede for verdensmester Max Verstappen.

Det gik bogstaveligt talt op i røg og flammer på dramatisk vis.

Først begyndte det at ryge fra bilens bagende, og så kørte hollænderen langsomt tilbage mod pitten.

Her eksploderede højre bagbremse i en tyk sort røgsky, og så måtte vinderen af årets første to løb parkere før tid for første gang i to år.

Verstappens løb gik op i røg. Foto: Scott Barbour/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Verstappens løb gik op i røg. Foto: Scott Barbour/AFP/Ritzau Scanpix

Wow, Kevin! Hold på hat og briller – det var helt vildt kørt!

Danskeren lå længe i bagsmækken på Alex Albon, men det ville han ikke stille sig tilfreds med, så han gik til angreb.

Og hvilket angreb. Det første forsøg ind i det lynhurtige sving 11-12 blev afblæst i sidste sekund før et sammenstød.

Men omgangen efter sad den lige i skabet – på ydersiden af Williams-køreren. Great, mate!

Endnu et helt vildt opløftende resultat for Haas – og ikke mindst tre livsvigtige point til mesterskabet.

Haas har taget et kæmpe skridt op siden sidste sæson. Endelig er de tilbage som et af de stærkeste af de små hold.

Og endelig er de i stand til at gribe muligheden for point, når den opstår – eller serveres på et sølvfad som denne gang med Verstappen, Hamilton og Russells problemer.

Nu skal Magnussen bare give Hülkenberg baghjul.

1. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Sergio Pérez (Red Bull)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Yuki Tsunoda (RacingBulls)

9. Nico Hülkenberg (Haas)

10. Kevin Magnussen (Haas)