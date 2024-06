Kevin Magnussen var flyvende i de van(d)vittige forhold, inden en komisk fejl ødelagde alt for danskeren, der skal have en alvorssnak med holdet.

Tre kørere kæmpede hårdt om sejren undervejs i det kaotiske løb, men i sidste ende var Max Verstappen hurtigere end konkurrenterne. Her får du B.T.s dom over Kevin Magnussens præstation i Canada:

Det var umuligt at se på grund af de enorme mængder vand, der sprøjtede op fra banen, men Kevin Magnussen kørte i cirkler om konkurrenterne i starten.

Danskerens dækvalg gjorde ham i stand til at overhale selv de mest umulige steder, og han var hurtigt helt oppe som nummer fire! Det lignede starten på et canadisk eventyr.

Men det hele faldt fra hinanden med endnu en Haas-bommert, og så var løbet nærmest kørt. Med en mindre skovtur mod slutningen af løbet kronede Magnussen en bitter nedtur.

Og selvom Magnussen med friske dæk – og en Tsunoda-afkørsel – kørte sig helt op i bagenden af top 10 til sidst, skulle det være blevet til så meget mere.

Nej, nej, nej, det var amatøragtigt af Haas!

Kevin Magnussen havde truffet et GENIALT valg med full wet-dæk fra start, mens resten var på intermediates, så danskeren skød fra startposition 14 og helt op som nummer 4 på få omgange.

Men da det begyndte at tørre op, måtte Magnussen i pit, og så ødelagde Haas alt på komisk vis. Mekanikerne var slet ikke klar med dækkene, og de løb nærmest ind i hinanden i ren og skær panik, da danskeren kørte ind i pitboksen.

Det var pinligt at se på og kostede dyrebare sekunder og flere placeringer for danskeren. En ommer, Haas! Det kræver et par alvorsord.

Vejret kan være en drilsk og uforudsigelig størrelse.

Det kan både Haas og Ferrari skrive under på efter løbet i Montreal.

»Hvor bliver regnen af?« spurgte Magnussen, der fik at vide, at det burde regne, og at regnen var lige over banen på radaren. Men det var altså tørt.

Regnen kom dog kortvarigt kort efter, og det udstillede Ferrari, der netop havde sat Charles Leclerc på tørvejrsdæk. De måtte tage endnu et pitstop for at skifte tilbage, og så var Monaco-vinderen håbløst sidst. Løbet sluttede også før tid, da Ferrari trak Leclerc ud af løbet.

Kevin Magnussen har fået sin del kritik og mere til, men Haas skal ikke slippe så let.

For det er decideret tåkrummende at se, hvordan holdet gang på gang på gang kan kompromittere dets egne chancer. Først i lørdagens kvalifikation med et forkert dækvalg og så i dag med et udueligt pitstop. Og det er bare de seneste i en lang række fejltrin fra det amerikanske hold.

Giv Magnussen et værktøj, der virker, og som han har tiltro til, så skal han nok levere.

Spørgsmålet er, om løbet er kørt, når det gælder en 2025-kontrakt. Magnussen skal finde topniveauet frem noget oftere og eliminere de fejl og problemer, han selv er herre over. Så lever håbet om at forlænge F1-karrieren.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Daniel Ricciardo (VCARB)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Esteban Ocon (Alpine)

---

11. Nico Hülkenberg (Haas)

12. Kevin Magnussen (Haas)