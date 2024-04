Den ene Haas-kører scorede endnu et livsvigtigt point, mens den anden var involveret i en torskedum situation, der kostede alle chancer for et godt resultat.

Og vinderen? Du gættede rigtigt. Max Verstappen cruisede sejren hjem. Her får du B.T.s dom over Kevin Magnussens præstation i Kina:

Magnussen satsede stort fra start som den eneste på hårde dæk, men strategien med at køre længere end alle konkurrenterne før første pitstop lykkedes slet ikke, og efter stoppet var han klart sidst.

Timingen var også uheldig, for få omgange senere måtte der en safety car på banen – dermed gik danskeren glip af et billigt stop.

Efter genstarten faldt Magnussens løb så helt fra hinanden, da han torpederede Tsunoda og fik en straf.

I det mindste fik han vist sine velsmurte nærkampsevner, da han og Stroll byttede plads flere gange på samme omgang i en voldsomt fed duel om 16.-pladsen.

Én ting er sikkert efter Kinas Grand Prix: Yuki Tsunoda får næppe et julekort fra Magnussen i år.

Lørdag ødelagde RB-køreren Magnussens kvalifikationsomgang, så danskeren måtte starte 17'er – langt efter holdkammeraten Nico Hülkenberg.

Det gav Magnussen et umådeligt svært udgangspunkt til løbet.

Og her var Tsunoda så i vejen igen, selvom Magnussen denne gang fik skylden, som du kan læse nedenfor.

Neeej, hvad laver I?

Tsunoda havde netop udført en formidabel overhaling på Magnussen, da danskeren slog tilbage …

… og ramte japaneren på højre bagdæk, så han snurrede rundt lige for næsen af Magnussen.

Tsunoda udgik, og Magnussen punkterede og fik en straf på ti sekunder for skylden. Det var torskedumt og ødelagde alt.

Giver du ham en krumme, kaster han sig frådende over den.

Nico Hülkenberg er der hver eneste gang, når topholdene efterlader pointchancer til de små hold.

Dén evne er måske det allervigtigste våben for et hold som Haas, hvor hvert eneste point kan betyde millioner af kroner ved sæsonens afslutning, og det er den evne, der lige nu bør placere tyskeren et godt stykke foran Magnussen i den interne Haas-orden.

Og husk lige på, at stortalentet Oliver Bearman banker kraftigt på til det ene Haas-sæde i 2025, og så skal én af de to nuværende kørere finde et nyt job.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Sergio Pérez (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Nico Hülkenberg (Haas)

---

16. Kevin Magnussen (Haas)