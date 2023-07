Filmindustrien i Hollywood har længe været ramt af strejker.

Og nu har Brad Pitt valgt at stoppe produktionen af en ny Formel 1-film midlertidigt i solidaritet med alle de strejkende.

Det skriver Deadline og The Sun.

Ifølge sidstnævnte medie ville man have afsluttet de optagelser, der allerede var planlagt, men de er nu også blevet udskudt.

»At udskyde produktionen var et massivt opråb, især økonomisk, men Brad har lyttet til bekymringerne hos de mennesker, han arbejder med, og ønsker at vise sin støtte.«

Produktionen af Formel 1-filmen er sat på pause. Foto: Christian Bruna/Reuters/Ritzau Scanpix

De næste planlagte datoer for optagelse er i Las Vegas til november, hvor man håber på, at der er fundet en løsning på strejken.

Brad Pitt spiller hovedrollen i filmen, og fungerer derudover også som producer sammen med Formel 1-stjernen Lewis Hamilton.

Hollywood er ramt af en strejke blandt manuskriptforfatterne, som foreløbig har varet to måneder, og af en nyere strejke blandt skuespillerne.

Senest har det betydet, at den amerikanske Emmy-uddeling er blevet udskudt for første gang siden terrorangrebet på World Trade Center 11. september 2001.

Lewis Hamilton er med til at producere filmen. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

Både SAG-AFTRA og WGA mener, at underholdningsindustrien har ændret sig markant, i takt med at streaming er blevet dominerende.

WGA er en forkortelsen for The Writers Guild of America, der er Hollywood-manuskriptforfatternes fagforening. SAG-AFTRA er Hollywood-skuespillernes fagforening.

Samtidig mener de, at deres arbejde udfordres af kunstig intelligens, hvis evner hele tiden udvikler sig.

Manuskriptforfatterne har strejket i over to måneder. I midten af juli sluttede skuespillerne sig til.