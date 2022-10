Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var fint besøg ved Formel 1-løbet i Austin, USA søndag, da Hollywood-stjernen Brad Pitt lagde vejen forbi – og det var der en rigtig god grund til, at han gjorde.

Lewis Hamilton, der sluttede som to'er i løbet, har nemlig indgået et noget opsigtsvækkende samarbejde med netop Brad Pitt.

Formel 1-stjernen har startet et tv-og filmselskab med navnet Dawn Apollo Films.

Det er for det selskab, at Brad Pitt skal spille hovedrollen i en Formel 1-film med instruktøren af den seneste Top Gun-film Joe Kosinski i spidsen for projektet. Det skriver The Sun.

Foto: SHAWN THEW Vis mere Foto: SHAWN THEW

Til Deadline har Lewis Hamilton løfter lidt af sløret for, hvordan britens filmselskab pludselig skal stå bag en storfilm med Brad Pitt.

»Jeg har altid været vild med film og der er mange film, jeg finder inspirerende. Målet er at lave effektfulde historier og i sidste ende at inspirere folk gennem film og historiefortælling.«

Lewis Hamilton fortæller også, at filmselskabet har nogle gode projekter i gang med streamingtjenesten Apple TV+, hvor det ene er projektet med Brad Pitt.

Hamilton har til trods for stor succes uden for Formel 1-karrieren, måtte se sig slået på racerbanen af hollandske Max Verstappen i denne Formel 1-sæson, hvor Verstappen med flere løb tilbage allerede har distanceret Hamilton i den samlede VM-stilling med så mange point, at han kan kalde sig verdensmester.