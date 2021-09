Snart er det slut med Valtteri Bottas i Mercedes-sædet.

For han skifter til Alfa Romeo fra 2022, oplyser Formel 1 på deres hjemmeside.

Også Alfa Romeo skriver, at 32-årige Bottas slutter sig til holdet næste år, når den nye sæson starter.

»Et nyt kapitel i min karriere bliver skrevet: jeg glæder mig til at blive en del af Alfa Romeo fra 2022 og efter,« siger Bottas i pressemeddelelsen og kalder skiftet for en ny udfordring.

»Jeg er taknemmelig for den tillid, holdet viser mig, og jeg kan ikke vente med at betale tilbage: Jeg er mere sulten end nogensinde efter at jagte resultater og, når tiden kommer, vinde.«

Den finske racerkører har været hos Mercedes siden 2017 efter han kom dertil fra Williams.

For Mercedes vandt Bottas sit første løb i Sochi i 2017, og siden sin debut for holdet har han været med til at vinde fire titler til Mercedes, og hos Alfa Romeo er de da også lykkelige over at have fået fingrene i hans underskrift.

»Det er med stor glæde, vi kan byde Valtteri velkommen på holdet, og vi ser frem til rejsen sammen,« siger Frédéric Vasseur, der er holdleder for Alfa Romeo til holdets hjemmeside og roser samtidig Bottas for at være en holdspiller, som er god i den stærke ende af feltet.

