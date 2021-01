»Han gjorde noget, han ikke skulle have gjort, og vi var meget klare i spyttet om, hvad vi syntes om det.«

Sådan lyder det nu fra Günther Steiner, der for første gang udtaler sig om den skandale, der ramte den nye Haas-kører Nikita Mazepin sidste år.

Det var i starten af december, den omdiskuterede video blev delt på Instagram. Her kunne man se Nikita Mazepin sidde på passagersædet i en bil.

Kort tid efter fokuserede kameraet på bagsædet, hvor man kunne se ham gramse på en kvindes bryst – en kvinde, der viste sig at være modellen Andrea D'Iva.

Screenshot af den nu slettede Instagram-video.

Hun tog fat i hånden, der befamlede hende, inden hun rakte den lange finger frem mod det filmende kamera.

»Han har undskyldt, han ved, det var forkert, og nu skal vi arbejde på at give ham de bedste muligheder for at lære af det, fokusere på racerløb og sikre os, at han ikke gør det igen. Han ved det godt. Han ved godt, han gjorde noget, der ikke er rigtigt,« siger F1-bossen i en klumme for The Race.

Selv om Haas slog fast, de holdt fast i Nikita Mazepin, var der flere fans, der efterfølgende krævede, at der blev handlet yderligere. I Haas-lejren er Günther Steiner dog klar i spyttet.

»Jeg er ikke typen, der sparker en i ansigtet, der allerede ligger ned. Det er ikke rigtigt. Der er tale om en ung mand, der skal blive voksen – og vi har i den grad håndteret det, og det fortsætter vi med. Vi siger ikke, det er okay, og at vi lader ham slippe af sted med det. Vi uddanner ham, og det fortsætter vi med,« siger Steiner, der slår fast, at det får konsekvenser, hvis noget lignende sker igen.

Günther Steiner. Foto: NEIL HALL

Præcist hvordan Haas håndterer det, vil han ikke fortælle, men han slår fast, at holdet ikke bare fejer sagen ind under gulvtæppet.

Stod det til Steiner, var episoden selvfølgelig slet ikke sket, men han roser dog Mazepin for at tage ansvar.

»Det var meget vigtigt for mig. Jeg siger altid, at hvis du ved, hvad du gjorde galt, kan du blive bedre. Hvis du lever i fornægtelse, duer det ikke,« siger Steiner.

Selv om videoen hurtigt blev slettet, blev den delt med lynets hast på de sociale medier.

'Jeg vil gerne undskylde. Både i forhold til min egen upassende opførsel og det faktum, at det blev delt på sociale medier,' skrev han på Twitter.

Nikita Mazepin var efterfølgende ude for at sige undskyld

Andrea D'lVa kom racerkøreren til undsætning kort tid efter, videoen så dagens lys.

'Hejsa, jeg vil bare oplyse jeg om, at Nikita og jeg har været gode venner i lang tid, og intet i den video var på noget tidspunkt seriøst. Vi stoler så meget på hinanden, og det var en dum joke mellem os,' skrev hun.