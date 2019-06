Kevin Magnussen var mere end klar i spyttet, da han kørte rundt på banen i Canada.

Over radioen udtrykte danskeren sin utilfredshed over radioen med Haas-bilen, som den aften gav 'den værste oplevelse i en bil nogensinde.'

Teamets chef Günther Steiner fortæller nu, hvad der gjorde, at der kom det hårde udbrud fra danskeren.

»Da vi genopbyggede Kevins bil, gjorde vi nogle ting lidt anderledes, fordi vi kunne, fordi vi skulle starte i pitlane. Det virkede tydeligvis ikke. Det ved vi nu, og det har vi i det mindste lært af,« forklarer Günther Steiner til Autosport.

Kevin Magnussen kørte galt under lørdagens kvalifikation, da han i et sving ramte barrieren.

Efterfølgende brugte mekanikerne hele natten på at få lavet bilen, men den var altså ikke god ifølge Kevin Magnussen, der blev sat på plads af Günther Steiner, da han brokkede sig over teamets radion.

»Nok er nok,« lød det fra Günther Steiner til danskeren, og Haas-bossen forklarer, at det skyldtes, han ikke ønskede en åben diskussion over radioen, hvor mange kan høre med.

»Der er mange mennesker, der er skuffede over, hvordan vi gjorde det på banen, og det behøvede de ikke blive mindet om. Han (Magnussen, red.) sagde undskyld til alle efter løbet. Det var fint. Alle er frustrerede. Gutterne arbejdede til klokken tre om natten, du ligger sidst, det er ikke noget, der motiverer dig, og du behøver ikke flere diskussioner om, hvor slemt det er,« siger Günther Steiner.

Kevin Magnussen sluttede som nummer 17 ved årets Grand Prix i Canada, og efter løbet forklarede han, hvorfor han blev så irriteret over radion.

»Bilen er så hurtig og kører så godt på en enkelt omgang, men det er absurd frustrerende, at den overhovedet ikke fungerer, når vi skal køre en serie omgange,« sagde Kevin Magnussen og tilføjede, at han på banen ikke har nogen at tale med.

»Men min kommentar var ikke en kritik af teamet – den var udtryk for min kæmpestore frustration over at være så hjælpeløs i en bil, der er så god,« sagde danskeren.

Næste løb for Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet er i slutningen af juni, hvor det går løs i Frankrig.