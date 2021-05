Fodboldens European Super League kollapsede, før der var spillet en eneste kamp. Formel 1s pirat-VM kørte for 40 år siden samme vej, men nåede dog at afvikle et enkelt løb.

I 1980 var de fleste Formel 1-teams trætte af sportens øverste myndighed, FIA. Konflikten handlede i første omgang om det tekniske reglement: De engelske teams mente, at FIA i for høj grad tilgodeså de bilfabrikker – Ferrari/FIAT, Renault, Alfa Romeo – der var med i Formel 1.

Men for ejeren af Brabham-teamet Bernie Ecclestone handlede det også om penge. Ecclestone indså før alle andre potentialet i sportens tv-indtægter, og de tilhørte principielt FIA. Med hjælp fra chefen fra March-teamet, den jurauddannede Max Mosley, stod Ecclestone i spidsen for Formula One Constructor Association (Foca), der primært repræsenterede de ti engelske teams.

Konflikten prægede hele sæsonen, og ved Spaniens Grand Prix truede Ecclestone og Foca med at boykotte løbet. De spanske arrangører turde ikke gennemføre løbet med kun de seks biler fra de tre bilfabrikker, og det endte med, at de måtte smide Ferrari, Renault og Alfa Romeo og FIAs folk på porten og afvikle løbet udelukkende for Foca-holdene. Kort efter svarede FIA igen ved at fratage løbet dets VM-status.

Bernie Ecclestone (t.v.), Max Mosley og FIA-præsident Jean-Marie Balestre i diskussion under Tysklands Grand Prix 1980. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Bernie Ecclestone (t.v.), Max Mosley og FIA-præsident Jean-Marie Balestre i diskussion under Tysklands Grand Prix 1980. Foto: Grand Prix Photo

I vinteren 1980-1981 var fronterne trukket så hårdt op, at Ecclestone sammen med Foca oprettede både sit eget motorsportsforbund og sin egen VM-serie.

World Federation of Motorsports pirat-VM annoncerede en kalender med 18 løb inklusiv et svensk grandprix i Anderstorp. Feltet bestod af 11 teams anført af Williams, McLaren, Lotus, Brabham og Tyrrell, der tilsammen havde vundet 16 af de seneste 18 VM-titler.

FIAs officielle VM havde kun de tre fabriksteams fra Ferrari, Renault og Alfa Romeo på startlisten sammen med franske Ligier og italienske Osella.

Med to rivaliserende VM-serier var der reelt 'borgerkrig' i Formel 1 i vinteren 1980-1981. Ingen af parterne syntes indstillet på et kompromis, og i begyndelsen af februar tog Foca-holdene til Sydafrika og afviklede årets første grandprix uden Ferrari og de øvrige fabriksteams.

Starten på det første og eneste løb i pirat-VM på Kyalami-banen i Sydafrika Foto: Grand Prix Photo Vis mere Starten på det første og eneste løb i pirat-VM på Kyalami-banen i Sydafrika Foto: Grand Prix Photo

Løbet på Kyalami-banen uden for Johannesburg understregede truslen fra Ecclestones pirat-VM. Men bag kulisserne var den nye serie allerede kørt ind i problemer, for det viste sig svært at skaffe dæk, og samtidig var flere teamsponsorer begyndt at tvivle på projektet.

FIAs officielle VM var med sit lille felt også i krise, og parterne indvilgede i nye møder. Gamle Enzo Ferrari styrede fredsforhandlingerne, og i slutningen af februar kom man til enighed.

Bernie Ecclestones pirat-VM blev diskret gemt væk, og FIAs officielle VM-serie kunne midt i marts starte sæsonen med et fuldt felt ved USAs Grand Prix i Long Beach.

Som et led i fredsaftalen fik Ecclestone og Foca fingre i de tv-rettigheder, der i de kommende år skulle gøre den lille englænder til en af Storbritanniens rigeste personer.

Bernie Ecclestone og teamcheferne fra FOCA-holdene præsenterer deres pirat-VM i vinteren 1980-81. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Bernie Ecclestone og teamcheferne fra FOCA-holdene præsenterer deres pirat-VM i vinteren 1980-81. Foto: Grand Prix Photo

Man siger, at der ikke er nogen vindere i en borgerkrig. Det gælder dog ikke Formel 1-krigen 1981: Selvom FIA med fredsaftalen beholdt den formelle magt, var Ecclestone med overtagelsen af de kommercielle rettigheder den reelle vinder.

Og omkring ti år senere blev Ecclestones løjtnant fra krigen, Max Mosley, valgt til FIA-præsident. Og Bernie Ecclestone blev en af hans vicepræsidenter.