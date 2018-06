Det kom som en overraskelse, da FC København-træner Ståle Solbakken dukkede op på tredjedagen af den store retssag mellem Kevin Magnussen og hans tidligere mangeårige manager, Dorte Riis Madsen.

Striden om millioner mellem de to parter fortsætter i dag i Københavns Byret, hvor de to parters advokater skal procedere. Her dukkede Solbakken op for at give sin støtte til Dorte Riis Madsen.

»Jeg kommer for at støtte Dorte. Hun er en god ven af familien. Hun er en sympatisk dame, som jeg ved har gjort et godt stykke arbejde med Kevin. Jeg har stor tillid til hende,« siger Solbakken, som er en personlig ven med Dorte Riis Madsen gennem flere år, til B.T. Sport.

Adspurgt om det også er af principielle årsager, lyder svaret fra Ståle Solbakken:

Ståle Solbakken ankom torsdag morgen til retten. Foto: Nils Meilvang

»Jeg er ikke dybt inde i sagen. Det er ikke mit job. Jeg vil gerne vise, at jeg støtter Dorthe og tror på hendes sag og jeg vil gerne vise, at man kan stole på hende 365 dage om året,« siger Solbakken, som ikke skal vidne i retten.

Dorte Riis Madsen er også ankommet til retten, men hun ønsker ikke at kommentere sagen.

Her forlader Kevin Magnussen og kæresten Louise Københavns Byret. (Foto Bax Lindhardt)

Retten skal finde frem til en afgørelse i sagen, som har strukket sig over omkring et år, hvor Dorte Riis Madsen vil have rettens ord for, at hun blandt andet har ret til 20 procent af Kevin Magnussens indtægt frem til 2021, da han, ifølge Riis Madsen, har misligholdt deres fælles manageraftale, som blev indgået i 2008.

Fakta Sagen kort Kevin Magnussen er stævnet af sin tidligere manager Dorte Riis Madsen. Hun kræver op imod 20 millioner kroner af Magnussen for misligholdelse af deres fælles manageraftale, der blev indgået i 2008, og som først udløber i 2021. I kontrakten står der, at manageren har krav på 20 procent af alt, hvad Magnussen tjener. Men den danske racerkører mener omvendt ikke, at manageren længere har krav på noget som helst og går efter frifindelse. Sideløbende har Kevin Magnussen stævnet sin tidligere advokat Kristian Goth Paaschburg, som var med til at lave den oprindelige manageraftale med Dorte Riis Madsen. Her mener racerkøreren, at advokaten har ført en dobbeltrolle og ikke varetaget hans interesser.

Derfor vil han have Kristian Goth Paaschburg til at hæfte for et eventuelt økonomisk tab i forbindelse med sagen mod Dorte Riis Madsen.

Det er ventet, at retten skal bruge fire til seks uger for at komme frem til en afgørelse i sagen, hvor både Kevin Magnussen, Dorte Riis Madsen og Kevins Magnussens far, Jan Magnussen, har været i vidneskranken.

På retssagens første dag, i mandags, kom det frem, at det især var personlige problemer mellem Formel 1-stjernen og manageren, der var årsagen til, at samarbejdet kuldsejlede.

Det fortalte 25-årige Kevin Magnussen, da han satte sig i vidneskranken.

»I starten var samarbejdet godt, men jeg tror, at Dorte og jeg begynder at få problemer personligt.«

Dorte Riis Madsen forlader retten med sin advokat Martin Dahl Pedersen. (Foto Bax Lindhardt)

Dette bekræftede Riis Madsen, som blev spurgt, om der har været konfrontationer undervejs i forløbet mellem de to.

»Ja. Det er derfor, at jeg siger, at det har været udfordrende. Jeg havde med et ungt menneske at gøre, som udvikler sig, og som også får sine egne meninger,« forklarede Dorte Riis Madsen, som indgik manageraftalen med Kevin Magnussen tilbage i 2008, da den danske Formel 1-stjerne blot var et af mange store motorsportstalenter med en drøm om Formel 1.

Den gik i opfyldesle i 2013, hvor det lykkedes for makkerparret efter mange års hårdt arbejde at score en aftale med McLaren-temaet.