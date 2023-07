Et billede af Lewis Hamilton bliver lige nu delt i hele verden.

For ved sin side har Formel 1-stjernen den 20-årge Jenny Stray Spetalen fra Norge.

De to er blevet fotograferet på en yacht under en tur til Ibiza, og det har hurtigt fået mange på de sociale medier til at spekulere i, om der er et nyt kendispar på vej.

Billederne er blevet delt i eksempelvis Tyskland, England, Brasilien og Mexico, og adskillige medier har omtalt dem.

Lewis Hamilton har nydt turen til Ibiza. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lewis Hamilton har nydt turen til Ibiza. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Jenny Spetalen, der som teenager spillede en del tennis, er datter af den norske milliardær Øystein Stray Spetalen, og hun var ikke det eneste kendte navn ombord.

For skuespillerinden Eiz Gonzales, den australske instruktør Baz Luhrman samt hans kone var også med på turen.

Det er ikke første gang, Lewis Hamiltons kvindelige bekendtskaber vækker opsigt, for det er ikke mange uger siden, han blev fotograferet med en anden kvinde.

For han har for nylig hængt en del ud med den verdensberømte sangerinde Shakira, der sidste år blev skilt fra fodboldspilleren Gerard Piqué.

De har også været på bådtur, ligesom de er blevet set sammen under en middag.