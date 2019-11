Michael Schumachers hustru har sagt nej.

»Jeg vil gerne vide, hvordan han har det, give ham hånden eller ae ham på kinden,« siger Willi Weber:

»Men desværre er det blevet afvist af Corinna.«

Sådan lyder det fra Michael Schumachers mangeårige manager, Willi Weber, i en ny dokumentar: 'Die Michael Schumacher Story', der onsdag bliver sendt på tv-stationen RTL.

Michael Schumacher (th.) og Willi Weber tilbage i 1992. Foto: Oliver Multhaup

Det skal markere, at det den dag, 13. oktober, er 25 år siden, at den tyske racerkører vandt sin første VM-titel og for alvor kørte sig ind i rampelyset. Det har datteren Gina også markeret på utrolig vis - læs mere om det her

De seneste snart seks år har Michael Schumachers liv dog været lige modsat.

Her har den 50-årige tysker levet et liv tilbagetrukket fra offentligheden. Siden den tragiske skiulykke mellem jul og nytår i 2013 har den syvdobbelte Formel 1-verdensmester ikke vist sig offentligt. Samtidig er der ingen meldinger om hans tilstand.

Man ved kun, at får behandling i familiens ejendom i Schweiz, hvor kun få får lov at komme inden for dørene af hustruen, Corinna Schumacer.

Michael og Corinna Schumacher på skitur. Foto: OLIVER MULTHAUP

Og Willi Weber er ikke én af de udvalgte - selv om han gennem 20 var Michael Schumachers manager og ven. Det professionelle samarbejde sluttede i 2010.

Han har en teori om, hvad grunden til afvisningen er.

»Jeg ved, at Michael er hårdt ramt, men desværre kender jeg ikke til de fremskridt, han har gjort,« siger Willi Weber:

»Hun er nok bange for, at jeg med det samme vil se, hvad der foregår og fortælle alle sandheden.«

Han har flere gange gennem de forgangne seks år kommet med en kritik af, at Corinna Schumacher har valgt at lukke helt og aldeles ned for al information om racerlegendens helbred.

Hun gav for nylig et sjældent interview, hvor hun dog ikke kom nærmere ind på Michael Schumachers tilstand.

I begyndelsen af året - i forbindelse med den tidligere racerkørers 50 års fødselsdag - lød det i en officielt udmelding fra familien:

'I kan være sikre på, at han er i de bedste hænder, og at vi gør alt, hvad der menneskeligt er muligt, for at hjælpe ham. Forstå venligst, at vi følger Michaels ønsker om at holde noget så følelsesmæssigt som hans helbred, som han altid har ønsket, privat.'

Og Willi Weber har dog ikke opgivet håbet om, at Michael Schumacher igen vil få det godt.

»Jeg tror fuldt og fast på, at han får det bedre, for han er en fighter. Hvis der er en chance, tager han den. Det kan ikke ende sådan her. Jeg beder for ham, og jeg er overbevist om,at vi får ham at se igen,« siger han i den nye dokumentarfilm.

Da Michael Schumacher i 1994 vandt sin første VM-titel skete det under stor dramatik i sæsonens sidste løb, der blev kørt 13. november i Australien. Her stødte tyskeren ind i Damon Hill, der var nærmeste konkurrent til titlen.

Begge udgik, og så vandt Michael Schumacher sit første verdensmesterskab med bare et points forspring.