Under kvalifikationen her i Bahrain var Haas det fjerdehurtigste team i Formel 1.

De var tættere på de tre tophold end nogensinde, og det beviser, at Haas (cirka 220 medarbejdere) i løbet af vinteren har gjort det bedre end Ferrari, Mercedes og Red Bull (800 – 1000 medarbejdere).

I løbet var Kevin Magnussen og Romain Grosjean ikke nær så konkurrencedygtige, men det skyldtes primært dæk-problemer og ikke bilen.

Haas' imponerende sæsonstart har fået snakken om, at teamet 'snyder', til at blusse op igen.

Da Haas startede 2018 på samme imponerende måde, brokkede blandt andre det daværende Force India-team (der i dag hedder Racing Point), Renault og McLaren sig over, at Magnussens team brugte en masse Ferrari-komponenter i deres bil.

Snakken forstummede, efterhånden som Haas røg tilbage i 2018-feltet, men nu er den altså gal igen. Det er pinligt - på den 'dårlige-taber-måde'! - at Haas' tætte Ferrari-links kun er et problem for konkurrenterne, når Magnussen og co kører rigtig stærkt, men sådan er Formel 1. Her kan du læse, hvad en bramfri Haas-teamchef Günther Steiner forleden sagde om sagen

Jeg kan sagtens se hvad det er, teamledelsen hos Racing Point og McLaren har gang i.

Racing Point har fået nye ejere med den stenrige Lawrence Stroll i spidsen, og McLaren ejes hovedsageligt af en investeringsfond med tætte link til kongefamilien i Bahrain. Racing Point- og McLaren-ejerne må undre sig over, at deres team, der har kostet dem hundredvis af millioner, får bank af lille Haas, der i sammenligning nærmest kører på et discount-budget. Her kan du se

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads, Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Samlede point: Magnussen: 8 point

8 point Grosjean: 0 point

I stedet for at indrømme, at man ikke gør det godt nok, er det nemmere for Racing Point- og McLaren-teamledelsen at pege fingre ad Haas og deres Ferrari-links.

Det minder da i det mindste om en forklaring til de utålmodige ejere og investorer.

Men hold nu op: Haas overtræder ikke reglerne. De køber alt det hardware og knowhow, de må, hos Ferrari – helt op til grænsen af reglementet.

Men det er også det, Formel 1 handler om – at finde og udnytte grænser.