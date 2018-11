Lige så sikker Lewis Hamilton er som 2018-verdensmester; lige så sikker er Sebastian Vettel på andenpladsen. Og som et gammelt Formel 1-udtryk siger: Nummer to er den første taber.

Andenpladsen er simpelt hen ikke godt nok, for gennem store dele af sæsonen var Vettels Ferrari den bedste bil i feltet. Jeg synes, han udnyttede den flot til fire sejre inden sommerferien, men derefter var det kun sejren i Belgien, der for alvor imponerede.

OK – Mercedes udviklede sig forbi Ferrari i løbet af eftersommeren. Men hvis Vettel virkelig vil forstå, hvorfor han endnu en gang sluttede efter Hamilton i VM, må han kikke indad. For det er først og fremmest hans mange personlige fejl, der gjorde det muligt for Hamilton at sikre sig titlen allerede i Mexico for snart en måned siden.

Her nævner jeg bare de værste Vettel-fejl anno 2018: Nedbremsnings-fejlen da han angreb Bottas i Azerbaijan. Grid-straffen i Østrig for at hæmme Sainz under kvalifikationen.

Påkørslen af samme Bottas i starten af Frankrigs Grand Prix. Afkørslen i Tyskland, da han var på vej mod en sikker sejr. Sammenstødet med Hamilton på første omgang i Italien. Sammenstødet med Verstappen i Japan. Grid-straffen i USA. Afkørslen i Brasilien.

Det er pinligt mange fejl fra en kører med Vettels erfaring. Og hvorfor kom de lige i år – da Ferrari endelig kunne udfordre Hamilton og Mercedes?

Jeg tror det hænger sammen med to faktorer, der måske dybest set, er to sider af samme sag. For det første handler det frustration: Vettel havde troet, der var nemmere at gøre Ferrari til verdensmester.

Teamets har jo større resurser end alle andre, og det var ikke urealistisk, at Vettel troede på han kunne lave ’en Schumacher’, der han i 2014 skiftede fra Red Bull til Den Stejlende Hingst. Landsmanden forvandlede i midten af 1990´erne Ferrari fra en blød mellemvare til vanevindere.

Nu ville Vettel gøre det samme, men trods en lovende start, har opgaven vist sig langt sværere, end han havde regnet med.

Og så handler det om pres. I Italien er forventningerne til Ferrari og teamets kørere enorme. Efter et langt tilløb med Vettel i sadlen er utålmodigheden med Den Stejlende Hingst bare vokset og vokset, og det kan Vettel godt mærke.

Men uanset hvad der er den dybere årsag til Vettels mange 2018-fejl, efterlader de et presserende spørgsmål: Hvor god er tyskeren egentlig?

De fire VM-titler for Red Bull fra 2010-13 burde fjerne alle spørgsmålstegn ved Vettels talent. Men i dag kan jeg alligevel ikke lade være med at spørge mig selv: Var de fire verdensmesterskaber allermest et udtryk for at Red Bull havde periodens suverænt bedste bil?

Var det måske mere Red Bulls geniale tekniske chef Adrian Newey i design-centeret end Sebastian Vettel bag rattet, der sikrede VM-titlerne?

Vi får svaret næste år.

Her vil forventningerne til Vettel være større end nogensinde, for Ferrari er på niveau med Mercedes. Og samtidig vil Vettel ikke længere kunne ’gemme sig’ bag en ældre, loyal andenkører; når unge, sultne Charles Leclerc afløser Kimi Raikkonen i den anden side af Ferrari-garagen blive Vettel nød til at geare up i tempo.

Og skrue ned for fejlkvoten.

