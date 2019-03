Vintertesterne er slut. De 10 Formel 1-teams er på vej hjem for at pakke biler og materiel, der i næste uge flyves til sæsonpremieren i Melbourne 17. marts.

For Kevin Magnussen og Haas-teamet var de otte dage på Circuit de Barcelona-Catalunya en blandet oplevelse. Den nye VF19-model viste sig som en grundlæggende sund og hurtig racerbil, men den holdt mere i garage end konkurrenterne.

Nogle dage kørte den pålideligt, men andre dage var den plaget af de ’børnesygdomme’, der i hårdere eller mildere grad rammer alle nye racerbiler.

Vintertesten sluttede fredag med en af de gode Haas-dage, hvor Grosjean og Magnussen nåede henholdsvis 73 og Magnussen 94 omgange. Samtidig imponerede specielt Magnussen med både hurtige og stabile omgange, da han fredag eftermiddag gennemførte en løbs-simulation.

Kevin Magnussen. Foto: NEIL HALL Vis mere Kevin Magnussen. Foto: NEIL HALL

At den sluttede med at Haas-raceren gik i stå ude på banen efter i alt 167 omgange stort set uden problemer er ikke alarmerende – en grandprix-distance på Circuit de Barcelona-Catalunya er 66 omgange.

Jeg håber, den trods alt relativt stabile afslutning var et tegn på, at VF19 nu definitivt har lagt ’børnesygdommene’ bag sig. Men det samme troede jeg efter Magnussens gode tirsdag (130 omgange!), der så blev efterfulgt at de kedelige tilbagefald torsdag. I alle tilfælde er Haas et de teams, der fik kørt færrest omgange ved vintertesterne.

Fredag fik Haas-kørerne endelig mulighed for at prøve de blødeste og dermed hurtigste dæk. Dem brugte Grosjean til at sætte en tid, der var et halvt sekund hurtigere end Magnussen.

Men man kan ikke sammenligne Haas-kørernes omgangstider, for Magnussen fik aldrig et skud på de blødeste dæk i den ’happy hour’ før frokost, hvor banen er hurtigst. Og i alle tilfælde satser danskeren aldrig så voldsomt som Grosjean, før det virkelig gælder – og det gør det først i Melbourne om 14 dage.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Foto: NEIL HALL Vis mere Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Foto: NEIL HALL

Jeg er overbevist om at Magnussen under sine få omgange på de blødeste dæk havde en større sikkerhedsmargin end Grosjean, og jeg hæfter mig også ved, at franskmanden havde et par små afkørsler under vintertesten. Ikke noget alvorligt, men nok til at antyde, at det betyder rigtig meget for ham at være så hurtig som overhovedet muligt. Magnussen satser først for alvor, når der skal kæmpes om startplaceringerne i Melbourne, og jeg er derfor virkelig spændt på, hvem der vinder Haas-kvalifikationsduellen i sæsonpremieren.

Teamchef Guenther Steiner fortalte mig for nylig, at han egentlig er ligeglad med hvem af hans to kørere, der kvalificerer sig bedst – bare de begge to er med fremme. Men for både Magnussen og Grosjean har det stor mental betydning: Uanset hvad de siger, hader de begge at være langsommere end teamkammeraten. Grosjean en smule mere end Magnussen, der rent mentalt virker mere robust.

Derfor er kvalifikationsduellen i Melbourne så vigtig: Hvis Magnussen vinder den, kan det blive starten på et forår a la 2018, hvor han har sin teamkammerat under kontrol. Men omvendt: Hvis Grosjean er hurtigst i Australien, kan det udløse en selvforstærkende virkning, der vil gøre det svært for Magnussen at følge med.

Vi ved meget mere om 14 dage!