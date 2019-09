Op til Singapores Grand Prix annoncerede Haas, at man havde forlænget Romain Grosjeans kontrakt, så franskmanden igen i 2020 er Kevin Magnussens teamkammerat.

Selvom der har været andre bejlere til pladsen ved siden af Magnussen, har valget reelt stået mellem Grosjean og Nico Hülkenberg.

Jeg blev ærligt talt overrasket over, at Günther Steiner og holdejer Gene Haas valgte Grosjean. Jeg har længe haft en tydelig fornemmelse af at han - med mange fejl og dårlige resultater i nu to år - hang i en meget tynd tråd.

Steiner har da heller ikke lagt skjul på sine frustrationer over franskmanden.

Haas F1's French driver Romain Grosjean takes part in the drivers' parade before the start of the Formula One Singapore Grand Prix at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on September 22, 2019. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) Foto: MLADEN ANTONOV Vis mere Haas F1's French driver Romain Grosjean takes part in the drivers' parade before the start of the Formula One Singapore Grand Prix at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on September 22, 2019. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) Foto: MLADEN ANTONOV

»Romains svagheder? Hvor skal jeg starte,« sagde han på en pressekonference her i Singapore. Selvfølgelig sagt i sjov – men på en alvorlig baggrund.

Det er klart, at Haas' manglende 2019-resultater primært skyldes VF19-modellen og ikke kørerne. Og selvfølgelig er der fordele forbundet med, at Grosjean kender VF19-problemerne til bunds og derfor vil være en hjælp i udviklingen af næste års VF19.

Men omvendt har 2019 været så skuffende, at det virker underligt bare at fortsætte med samme setup. I ethvert andet Formel 1-team, der på 12 måneder er rutsjet fra en potentiel fjerdeplads til en sandsynlig niendeplads, ville der ske omfattende ændringer.

Med Rich Energys exit og tabet af tv-indtægter - der er baseret på placeringen i VM - mangler Haas en titelsponsor til 2020.

Den dårligere 2019-sæson gør det svært at finde nye sponsorer, og det uændrede lineup kan i den forbindelse blive opfattet som handlingslammelse. Teamets kommercielle afdeling har ikke rigtig noget, de kan pege på overfor potentielle sponsorer og sige: »Det her har vi ændret – derfor bliver 2020 bedre end 2019.«

Det er på mange måder prisværdigt, at Haas holder liv i Grosjeans Formel 1-karriere. Franskmanden tog en stor chance, da han for fire år siden som en af feltets etablerede kørere skrev kontrakt med det dengang helt nye Haas-team. Men det er fortid – jeg tror, det havde været bedre for teamets fremtid, hvis man havde skiftet Grosjean med Hülkenberg.

Tyskeren er mere stabil end franskmanden, han har organisatorisk knowhow fra et fabriksteam, og han kunne se på VF19-problemerne med nye øjne.

Fra Magnussens synspunkt ville Hülkenberg også have været et bedre valg.

Glem alt om de kontroverser, danskeren har haft med både Grosjean og Hülkenberg. Dem er både Magnussen og Steiner professionelle nok til at håndtere.

Nej - det handler om Magnussens drøm om at komme videre til et topteam. Hos Haas, der i øjeblikket allermest er ’best of the rest’, kan han kun anbefale sig til Ferrari, Red Bull og kompagne ved at køre fra sin teamkammerat. Dét har han allerede gjort med Grosjean – der vil ikke blive lagt særligt meget mærke til, at han banker franskmanden igen i 2020.

Hvis han omvendt havde haft Hülkenberg i den anden side i garagen, havde han haft en ny og meget højt vurderet teamkammerat at måle sig op imod.

Nico Hülkenberg kunne på samme tid have sikret Magnussen et nyt udstillingsvindue og ny motivation.