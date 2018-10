KOMMENTAR

Som bekendt mistede Kevin Magnussen i weekenden niendepladsen i USA´s Grand Prix i Austin, fordi han havde brugt mere end de 105 kilo benzin, der er tilladt.

Man kan diskutere, om der overhovedet skal være en grænse for benzinforbruget. Om Formel 1 ikke i modsætning til for eksempel Le Mans 24 timer skal være et decideret sprintløb, hvor man holder gassen i bund hele vejen.

Det er på mange måder et fair argument, men vi lever i en tid, hvor energiforbrug er vigtigt, hvor CO2-udslip er et stigende problem, og hvor en gammeldags Formel 1 med fuld gas fra start til mål derfor bare ikke er relevant længere.

Kevin Magnussen brugte simpelthen for meget benzin, da han nedkæmpede Perez Peter Nygaard

Formel 1 skal jo ikke kun være sport og underholdning – det skal også være bilindustriens fremtidsforskning, og her er et uhæmmet brændstof-forbrug absolut no-go. Derfor introducerede man for fem år siden de nuværende hybridmotorer, der betød at Formel 1-feltet fra den ene dag til anden sparede over 30 procent i benzin - uden at miste effekt.

Reglen omkring det maksimale forbrug på 105 kilo/løb blev indført samtidigt, og er med til at give sporten et grønnere image. Så reglerne om at Formel 1 skal være med til at udvikle mere brændstof-økonomiske motorer, er absolut på sin plads. Kun sådan har Formel 1 anno 2018 en fremtid og en berettigelse.

Det kan virke underligt, at et overforbrug på cirka 100 gram ud af 105 kilo så skal resultere i en diskvalifikation. Men sådan er Formel 1, for det er de små marginalers sport. Når omgangstiderne måles i tusindedele sekunder, er 100 gram – eller ét gram for den sags skyld – nok.

Og selv om Magnussens overforbrug så absolut hører til i småtingsafdelingen, har det alligevel givet ham en fordel. Han var under store dele af løbet involveret i tætte kampe med Force India-kørerne Sergio Perez og Esteban Ocon, og der var her overforbruget blev grundlagt. Magnussen brugte simpelt hen for meget benzin, da han nedkæmpede Perez.

Foto: CHARLES COATES Vis mere Foto: CHARLES COATES

Haas-teamet i pitten var hurtigt klar over problemet, og gav danskeren besked på at spare på benzinen i resten af løbet.

Herefter tog Haas og Magnussen groft sagt en chance: Man satsede på, at man kunne holde sig under et forbrug på 105 kilo benzin, og samtidig holde Perez bag sig.

Man håbede måske på en safetycar-periode (hvor der køres langsomt og dermed spares benzin) eller på, at man blev overhalet af de førende med en omgang.

Løbet slutter, når den førende får det ternede flag, og hvis Magnussen på det tidspunkt havde været en omgang bag vinderen, var han kommet i mål med rigelig benzin.

Foto: EDGAR SU Vis mere Foto: EDGAR SU

Der bruges cirka 1,9 kilo benzin til en omgang på Circuit of the Americas, og med en ’sparet’ omgang havde han således haft cirka 1,8 liter tilbage af det maksimale forbrug på 105 liter.

Men der kom ikke safetycar og Magnussen og Perez holdt sig på omgangshøjde med vinderen Lewis Hamilton.

Først Brendon Hartley, der kom i mål som nummer 11, blev sat tilbage med en omgang. Kort sagt: Satsningen lykkedes ikke.

Det er ærgerligt, men diskvalifikationen af Kevin Magnussen er helt fair. Videre til Mexico!