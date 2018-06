Mens der var forvirring om, hvor Kevin Magnussen egentlig endte i søndagens canadiske Formel 1-grandprix, var der ikke rigtigt tvivl om, at det var en skuffende weekend for Haas.

Det amerikanske team sluttede med begge racere uden for pointene, selv om der var set frem til de massive opdateringer, som blev implementeret for første gang.

Det afspejler sig også på karakteren for Kevin Magnussens 13.-plads.

Han får er 4-tal på 12-skalaen.

For efter den triste indsats i Monaco var der lagt op til revanche i Canada for Kevin Magnussen.

Fakta Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2018-sæsonen. Australien - Magnussen: Udgået, Grosjean: Udgået.

Udgået, Udgået. Bahrain - Magnussen: 5, Grosjean: 13.

5, 13. Kina - Magnussen: 10, Grosjean: 17.

10, 17. Aserbajdsjan - Magnussen: 13, Grosjean: Udgået.

13, Udgået. Spanien - Magnussen : 6, Grosjean : Udgået.

: 6, : Udgået. Monaco - Magnussen : 13, Grosjean : 15.

: 13, : 15. Canada - Magnussen: 13, Grosjean: 12. Samlede point: Magnussen: 19 point.

Grosjean: 0 point.

Det fik han slet ikke. I stedet var det endnu en 13.-pladsen - og en tangering af årets dårligste slutplacering for Kevin Magnussen.

Med en kraftigt opdateret racer var der ikke den ventede fremgang for hverken Kevin Magnussen og Haas, og han var slet ikke i nærheden af point og den tidligere 'best of the rest'-status i feltet.

Godt nok fik Kevin Magnussen egentlig en godkendt kvalifikation med en 11.-plads, men det kunne han ikke udnytte i selve løbet, hvor farten manglede. Især i første stint var der ikke meget at hente, og ganske atypisk blev han overhalet allerede på første omgang. Det plejer at være omvendt

Og så lykkedes det altså endelig i syvende forsøg for holdkammeraten Romain Grosjean, der startede som nummer sidst, at ende foran danskeren i et løb. Det var første gang i sæsonen, at det skete.