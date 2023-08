Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Max Verstappen er hurtig.

Problemet er, at denne gang har været det på offentlig vej - og ikke på Formel 1-banen.

Verdensmesteren, der lige nu cruiser mod endnu en VM-titel, er blevet fanget på video af sin gode ven Mark Cox, mens de kørte i en Aston Martin Valkyrie.

Ret blæret at kunne køre i en vogn til omkring 20 mio. kroner, men vennen fik også lige fanget Verstappens hastighed med kameraet.

Even during summer break Max is driving a Newey spaceship pic.twitter.com/9qAMW0agSB — Enzo (@Aperta) August 19, 2023

På en Instagram-story, som mediet Nice-Matin har opfanget, kan man se, at Verstappen kører 124 km/t. Det lokale medie kan se, at de kører i Canta-Galet-tunnelen, hvor man kun må køre 90 km /t.

Desuden lægger de mærke til, at Verstappen piller lige rigeligt ved underholdningskærmen på sin højre side.

Videoen har affødt en masse kommentarer. Mange fordømmer den manglende lovlydighed, mens andre hylder fartdjævlen, der bor i hollænderens krop.

Ifølge L'Equipe vil det blive svært at straffe Verstappen for andet end at køre i den venstre vognbane, mens der er frit til højre. Det vil koste ham 260 kroner.

En hastighedsforseelse skal tilsyneladende måles af deres eget udstyr.

Ifølge mediet råder en politifagforening ham dog til at tage et kørekursus.