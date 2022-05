Det så nærmest bizart ud.

Men det faldt også godt i tråd med resten af Formel 1s Miami-weekend, der på alle måder hævede barren for det show, der foregår rundt om selve racerløbet.

At Max Verstappen kørte først over stregen, var ikke noget nyt.

Men ny var måden, han efterfølgende blev transporteret til podiet på. Du kan se hvordan nederst i artiklen.

Det foregik med politieskorte, blå/røde blink og sirener igennem tunnelerne under Hard Rock Stadium.

Den hollandske verdensmester sad på bagsædet af en jeep, mens to politimotorcykler banede vej gennem menneskemængden, der blandt andre inkluderede Verstappens boss.

Christian Horner og hans kone, Geri Halliwell – kendt som Ginger Spice i Spice Girl – måtte sammen med Red Bull-teamets rådgiver, Helmut Marko, kigge sig over skuldrene for ikke at komme i vejen for det utrolige entourage.

»Det gør mig nervøs at se alle de blå blink,« lød det fra Sky Sports' kommentator Martin Brundle, der i øvrigt er gået verden rundt med en kæmpe brøler fra før løbet.

Max Verstappen var iført NFL-hjelm, da han gik på podiet i Miami. Det var blot den ene af to vilde gimmicks i forbindelse med podieceremonien.

Mens Verstappen tog den helt specielle køretur til podiet, måtte Ferrari-kørerne Charles Leclerc og Carlos Sainz Jr. sidde i 'venteværelset', indtil hollænderen dukkede op.

Da de tre stjerner så trådte ud på podiet, var det iført NFL-hjelme i stedet for de normale kasketter. Naturligvis på grund af Hard Rock Stadiums normale beboere – NFL-holdet Miami Dolphins.