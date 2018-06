Kevin Magnussen hives nu igen i retten i sagen mod hans tidligere manager, der har stævnet Formel 1-stjernen for millioner.

Det bitre opgør mellem Kevin Magnussen og Dorte Riis Madsen fortsætter nu for fuld styrke i Københavns Byret.

Parterne har det seneste år forsøgt at finde frem til et forlig i sagen, hvor manageren har stævnet Kevin Magnussen for uberettiget at have opsagt hendes managerkontrakt, som ellers først udløber 1. juli i 2021.

Men trods gentagende forsøg på at lukke sagen, er det ikke lykkedes Kevin Magnussen og Dorte Riis Madsen, og derfor ender opgøret på ny i Københavns Byret. Læs mere om sagen her.

Det kan B.T. nu afsløre om sagen, hvor Kevin Magnussen ifølge B.T.s oplysninger er stævnet for et beløb, der kan løbe helt op i omegnen af 20 millioner kroner.

Således fremgår det af retslisten, at der er afsat hele tre retsdage til at finde en afgørelse. Her kommer sagen til at køre for åbne døre den 25. 26. og 28. juni i byrettens sal 17 klokken 9.30 foran dommer Karen Duus Mathiesen.

Fakta Sagen kort Kevin Magnussen er stævnet af sin tidligere manager Dorte Riis Madsen. Hun kræver op imod 20 millioner kroner af Magnussen for misligholdelse af deres fælles manageraftale, der blev indgået i 2008, og som først udløber i 2021. I kontrakten står der, at manageren har krav på 20 procent af alt, hvad Magnussen tjener. Men den danske racerkører mener omvendt ikke, at manageren længere har krav på noget som helst og går efter frifindelse. Sideløbende har Kevin Magnussen stævnet sin tidligere advokat Kristian Goth Paaschburg, som var med til at lave den oprindelige manageraftale med Dorte Riis Madsen. Her mener racerkøreren, at advokaten har ført en dobbeltrolle og ikke varetaget hans interesser.

Derfor vil han have Kristian Goth Paaschburg til at hæfte for et eventuelt økonomisk tab i forbindelse med sagen mod Dorte Riis Madsen.

Det er ikke første gang, at Kevin Magnussen og Dorte Riis Madsen mødes i Københavns Byret. Det skete også under stor mediebevågenhed for omkring et år siden, men her blev de enige om at føre sagen videre i en lukket retsmægling. Den mulighed eksisterer fortsat, men da Kevin Magnussen og Dorte Riis Madsens stridigheder ikke har rykket sig det seneste år, forventes det, at der skal træffes en endelig afgørelse i sagen.

Sidst sagen kørte i Københavns Byret, mødte Kevin Magnussen ikke selv frem, men sendte i stedet sin advokat Claus Barrett Christiansen.

B.T. erfarer dog, at den danske racerkører allerede nu har tilkendegivet, at han selv agter at sætte sig i vidneskranken denne gang. Den beslutning kan han nå at ændre.

Kevin Magnussen har plads i kalenderen, da han søndagen forinden er i Europa og kører Frankrigs Grand Prix søndag den 24. juni.

Dorte Riis Madsen ventes også at møde personligt frem sammen med sin advokat Martin Dahl Pedersen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kevin Magnussen til retssagen, men han har ikke besvaret B.T.s henvendelse. Dorte Riis Madsen siger til B.T., at hun ingen kommentar har til sagen.

Kevin Magnussen (midten) taler med sin tidligere manager Dorte Riis Madsen (tv.), mens alt var godt under et besøg ved Classic Race i Aarhus lørdag d. 17 maj 2014. Foto: Axel Schütt Vis mere Kevin Magnussen (midten) taler med sin tidligere manager Dorte Riis Madsen (tv.), mens alt var godt under et besøg ved Classic Race i Aarhus lørdag d. 17 maj 2014. Foto: Axel Schütt

Der er også indkaldt flere interessante vidner. Kevin Magnussen har indkaldt sin far, den tidligere Formel 1-kører Jan Magnussen, som vidne. Dorte Riis Madsen var tidligere Jan Magnussens sponsoragent, men han slog hånden af Dorte Riis Madsen, da hendes forhold til Kevin Magnussen gik skævt og kulminerede i foråret 2015, hvor Formel 1-køreren afbrød samarbejdet.

Ifølge B.T.s oplysninger har Dorte Riis Madsen indkaldt Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, som vidne, men han ventes ikke at møde frem.

Årsagen til, at Anders Holch Povlsen kommer ind i billedet, er, at han sammen med Kevin Magnussen ejer Anpartsselskabet af 1. April 2010, der financierer Magnussens racerkarriere.

Her har Holch Povlsen siden 2010 pumpet flere hundrede millioner ind og været afgørende i forhold til Kevin Magnussen Formel 1-kontrakter hos McLaren, Renault og nu som sponsor hos Haas.

Dorte Riis Madsen var tidligere direktør for det omtalte anpartsselskab, inden hun blev strittet ud i 2016. Et selskab, som Dorte Riis Madsen vil have Kevin Magnussen til at anerkende, at hun ejer 20 procent af. Hun mener også at have krav på alt, hvad danskeren tjener på motorsport.