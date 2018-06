Otte løb. Ikke mere.

Hartleys Formel 1-fremtid ser ikke just lys ud.

Flere motorsportsmedier kunne onsdag fortælle, at hans hold, Toro Rosso, har forsøgt at hente en afløser for newzealænderen, der allerede skulle sætte sig i sædet fra sæsonens niende grandprix i Østrig i begyndelsen af juli.

Det skulle dreje sig om McLaren-reserven Lando Norris. Den 18-årige englænder betragtes som et af motorsportens største talenter, hvilket han i år viser i Formel 2. Her fører han løbsserien.

McLaren har dog afvist henvendelsen.

»Vi er ikke overraskede over, at andre hold henvender sig til vores kørere. De betragter dem tydeligt som talentfulde, og det gør vi også,« lyder det i en udtalelse fra holdet.

Toro Rosso har ikke villet kommentere på historierne om udskiftningen.

Fakta Formel 1-feltet 2018 Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas Ferrari: Sebastian Vettel og Kimi Raikkonen

Sebastian Vettel og Kimi Raikkonen Red Bull: Daniel Ricciardo og Max Verstappen

Daniel Ricciardo og Max Verstappen Force India: Sergio Perez og Esteban Ocon

Sergio Perez og Esteban Ocon Williams: Lance Stroll og Sergey Sirotkin

Lance Stroll og Sergey Sirotkin Renault: Nico Hülkenberg og Carlos Sainz

Nico Hülkenberg og Carlos Sainz Toro Rosso: Pierre Gasly og Brendon Hartley

Pierre Gasly og Brendon Hartley Haas: Romain Grosjean og Kevin Magnussen

Romain Grosjean og Kevin Magnussen McLaren: Fernando Alonso og Stoffel Vandoorne

Fernando Alonso og Stoffel Vandoorne Sauber: Marcus Ericsson og Charles Leclerc

McLaren menes selv at ville holde fast i Lando Norris, fordi begge holdets nuværende Formel 1-kørere, Fernando Alonso og Stoffel Vandoorne, har kontraktudløb efter denne sæson.

Derfor er teenageren i spil til et sæde hos holdet næste år.

Omvendt er 28-årige Brendon Hartley er trods sin høje alder kun i gang med sin første fulde sæson i Formel 1, efter at Torro Rosso hentede ham ind til de sidste fire løb i 2017.

Holdet skulle dog være utilfreds med mængden af fejl i år – det skriver BBC – og indtil videre ser det ud til, at han får lov at køre videre lidt endnu.

Men det kan være på lånt tid. Toro Rosso kan tænkes at finde en helt anden afløser – eller også er det muligt, at holdet forsøger at hente Lando Norris senere på året.

Fakta Formel 1-kalenderen i 2018 Sådan ser kalenderen ud for den kommende sæson: 25. marts: Melbourne, Australien - vinder Sebastian Vettel, Ferrari

Melbourne, Australien - vinder Sebastian Vettel, Ferrari 8. april: Sakhir, Bahrain

Sakhir, Bahrain 15. april: Shanghai, Kina

Shanghai, Kina 29. april: Baku, Aserbajdsjan

Baku, Aserbajdsjan 13. maj: Barcelona, Spanien

Barcelona, Spanien 27. maj: Monaco

Monaco 10. juni: Montreal, Canada

Montreal, Canada 24. juni: Paul Ricard, Frankrig

Paul Ricard, Frankrig 1. juli: Red Bull Ring, Østrig

Red Bull Ring, Østrig 8. juli: Silverstone, Storbritannien

Silverstone, Storbritannien 22.. juli: Hockenheim, Tyskland

Hockenheim, Tyskland 29. juli: Hungaroring, Ungarn

Hungaroring, Ungarn 26. august: Spa, Belgien

Spa, Belgien 2. september: Monza, Italien

Monza, Italien 16. september: Singapore

Singapore 30. september: Sochi, Rusland

Sochi, Rusland 7. oktober: Suzuka, Japan

Suzuka, Japan 21: oktober: Austin, USA

Austin, USA 28. oktober: Mexico City, Mexico

Mexico City, Mexico 11. november: Interlagos, Brasilien

Interlagos, Brasilien 25. november: Yas Marina, Abu Dhabi

Ifølge BBC skulle der eksistere en klausul i hans kontrakt med McLaren, der skal give ham et kontraktilbud inden oktober i år. Ellers kan han frit skifte til et andet hold.

Selv siger han om interessen:

»Jeg er beæret over historierne, men jeg er fokuseret på Formel 2 og er knyttet til McLaren. Den her slags ting sørger min agent for,« siger Lando Norris til Autosport.com.

Hartley har scoret et enkelt VM-point i denne sæson. Det hentede han med en 10.-plads i Aserbajdsjan.

To kørere har faktisk slet ikke fået point i år. Den ene er Kevin Magnussens holdkammerat hos Haas, Romain Grosjean, og Williams’ Sergej Sirotkin.