29. december 2013 gik det galt. Helt galt.

I dag er det syv år siden, at Michael Schumacher kom alvorligt til skade i en skiulykke. Siden den skæbnesvangre dag har informationen og adgangen til Schumacher været sparsom. Yderst sparsom endda.



Den tidligere bestyrelsesformand for Ferrari, Luca Di Montezemolo, er en af dem, der ikke har fået adgang.

Selv om Montezemolo var yderst tæt på Schumacher i deres fælles fortid, har han ikke set tyskeren siden ulykken.

Det er kun ganske få, der har fået lov til at besøge Schumacher, i et forsøg på at skærme ham.

Jean Todt og Michael Schumacher arbejdede sammen i mange år på Ferrari-teamet. Det gjorde de fra 1996 til 2006. Foto: Filippo MONTEFORTE Vis mere Jean Todt og Michael Schumacher arbejdede sammen i mange år på Ferrari-teamet. Det gjorde de fra 1996 til 2006. Foto: Filippo MONTEFORTE



»Michael er altid i mine tanker, men jeg har også den største respekt for familiens beslutning,« siger Montezemolo i et interview med Bild og tilføjer:



»Jeg elsker hans familie. Hans kone Corinna og hans børn Gina og Mick kom tit hjemme hos mig. Jeg beder ofte for Michael,« lyder det.

Montezemolo har kun minderne tilbage om Schumacher, men dem sætter han også pris på.

»Jeg tænker meget, meget ofte på Michael. I alle de år, der er gået siden den forfærdelige ulykke. Og især i disse dage selvfølgelig,« siger han.

Han tænkter tit tilbage på de mange gode minder, hvor Schumacher vandt syv verdensmesterskaber hos Ferrari.



»Tiderne med Michael var meget specielle.«

Jean Todt, præsidenten for det internationale motorsportsforbund, FIA, er et af de få mennesker, der med jævne mellemrum har kunnet løfte lidt af sløret for, hvordan den tidligere Formel 1-stjerne Michael Schumachers tilstand er.

Todt arbejdede tæt sammen med Schumacher hos Ferrari, hvor han var general manager. Han blev desuden ansat i sin tid af Montezemolo, der altså ikke har adgang til tyskeren.