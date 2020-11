Jean Todt.

Han er en af de få mennesker, der med jævne mellemrum har kunnet løfte lidt af sløret for, hvordan den tidligere Formel 1-stjerne Michael Schumachers tilstand er.

Præsidenten for det internationale motorsportsforbund - FIA- fortæller, at han tit er i selskab med tyskeren, der blev ilde tilredt efter en skilykke i 2013.

Siden har der været meget mystik og hemmelighedskræmmeri omkring Schumachers tilstand.

Foto: JOSE LUIS ROCA Vis mere Foto: JOSE LUIS ROCA

»Han kæmper stadig sammen med sin famlilie og sine læger. Jeg ser ham tit. Vi ser tv sammen. Om han nogensinde kommer til at opleve sin søn Micks succes? Det vil jeg ikke tale om. Jeg vil ikke gå i detaljer, da det er privat,« siger han til hollandske De Telegraaf.

Schumachers søn, Mick, har selv gang i en strålende karriere og spåes en lys fremtid i Formel 1.

»Mick er en ung, talentfuld kører. Han har et stort navn, men det store navn kører ikke bilen. Når han kommer ind i Formel 1, har han ikke en vinderbil med det samme. Han har brug for tid. Det er for tidligt at sige, om han har det samme talent som sin far, Max Verstappen eller Lewis Hamilton. Vi ved det ikke endnu,« siger Todt.

Todt sender også varme ord af sted mod Michael Schumachers kone, Corinna, som han sidder i bestyrelsen med i organisationen Keep Fighting Foundation, som hun selv har stiftet. Her er Mick Schumacher og Formel 1's tekniske direktør, Ross Brawn, også en del af bestyrelsen.

Foto: BRITTA PEDERSEN Vis mere Foto: BRITTA PEDERSEN

»Hvad hun gør, er utroligt,« siger han om organisationens initiativer, hvor man senest har sørget for billige hjelme til motorcyklister i fattige lande.

»Vi har altid Michael i tankerne med sådanne initiativer,« siger han.

Det var i december 2013, at Michael Schumacher kom til skade, da han stod på ski med sin søn Mick. Her kom den ellers erfarne skiløber på afveje og slog sit hoved ned i en sten. Hjelmen reddede hans liv, men han blev fløjet på hospitalet og undergik flere operationer.

Siden blev han sat i koma og blev vækket efterfølgende. Og her stoppede oplysningerne stille og roligt med at sive ud.