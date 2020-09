Det har været og er få oplysninger, der kommer ud til offentligheden om legenden Michael Schumacher.

Den tidligere verdensmester i Formel 1, som på tragisk og grim vis forulykkede på en skitur og siden har kæmpet for sit liv - først på hospitalet og siden i sit hjem ved Genevesøen.

En af få, der har besøgt den 51-årige Schumacher og reelt ved, hvordan han har det, er Jean Todt, FIA-præsidenten, og han fortæller seneste nyt til The Independent efter et nyligt besøg hos Schumacher.

»Jeg så Michael i sidste uge. Han kæmper,« siger Jean Todt og tilføjer:

Michael Schumacher kæmper. Foto: DIEGO AZUBEL Vis mere Michael Schumacher kæmper. Foto: DIEGO AZUBEL

»Du gode gud, alle ved, han var ude for en forærdelig og ulykkelig skiulykke, som har givet ham en masse problemer. Men han har en fantastisk kone ved sin side, han har sine børn, sine sygeplejersker, og vi kan kun ønske ham og familien det bedste.«

»Det eneste, jeg kan gøre, er at være tæt på dem, indtil jeg har en mulighed for at gøre noget, og så vil jeg gøre det,« lyder det.

Michael Schumachers omtalte kone, Corinna Schumacher, har også været en kvinde af få ord om sin mands tilstand.

Men sidste år, da Michael Schumacher fyldte rundt, sagde hun:

»I kan være sikre på, at han er i de bedste hænder, og at vi gør alt, hvad der menneskeligt er muligt for at hjælpe ham. Forstå venligst, at vi følger Michaels ønsker om at holde noget så følelsesmæssigt som hans helbred, som han altid har ønsket, privat,« sagde hun.

Michael Schumacher forulykkede i 2013.