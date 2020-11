Han er en af de få, der må besøge Michael Schumacher. Og en af de få, der af og til udtaler sig om, hvordan legenden har det.

Det har Jean Todt nu gjort endnu en gang. Det sker i et interview med franske RTL.

»Jeg får spørgsmålet ofte, og jeg svarer altid kort,« lyder det fra Jean Todt om, hvor ofte han ser Michael Schumacher – og hvordan den tidligere Formel 1-stjerne har det.

»Jeg ser Michael meget ofte – en eller to gange om måneden. Mit svar er det samme som altid: Han kæmper. De tager sig godt af ham, og han er et meget behageligt sted,« siger Jean Todt, der er præsident for det internationale motorsportsforbund, FIA.

Michael Schumacher og konen Corinna.

Det var i december 2013, at Michael Schumacher kom til skade, da han stod på ski med sin søn Mick.

Her kom den ellers erfarne skiløber på afveje og slog sit hoved ned i en sten. Hjelmen reddede hans liv, men han blev fløjet på hospitalet og undergik flere operationer.

Siden blev han sat i koma og blev vækket efterfølgende. Og her stoppede oplysningerne stille og roligt med at sive ud. En sjælden gang imellem kommer der et lille pip, men præcist hvordan legenden har det, ved kun de nærmeste.

Jean Todt har tidligere fortalt, hvordan han ser tv med Michael Schumacher. I det nye interview med RTL løfter han lidt af sløret for, hvor bevidst han er om sin søns succes.

Mick Schumacher er en klar kandidat til en kommende Formel 1-kører.

»Selvfølgelig følger han ham. Mick kommer nok til at køre Formel 1 næste år, hvilket bliver en fantastisk udfordring. Vi vil kun være glade for at have endnu en Schumacher med på højeste niveau i motorsporten,« siger Jean Todt.

Michael Schumachers kone, Corinna Schumacher, har også været en kvinde af få ord om sin mands tilstand.

Men sidste år, da Michael Schumacher fyldte rundt, sagde hun:

»I kan være sikre på, at han er i de bedste hænder, og at vi gør alt, hvad der menneskeligt er muligt for at hjælpe ham. Forstå venligst, at vi følger Michaels ønsker om at holde noget så følelsesmæssigt som hans helbred, som han altid har ønsket, privat,« sagde hun.