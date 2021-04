Canadas Grand Prix er aflyst, og i stedet skal Lewis Hamilton og co. køre i Tyrkiet 13. juni.

For andet år i træk må Canada opgive at være vært for et Formel 1-grandprix på grund af coronapandemien.

Canadas Grand Prix 13. juni er blevet aflyst, og Formel 1-feltet kommer nu først til Nordamerika til efteråret.

I stedet for en tur over Atlanterhavet efter Aserbajdsjans Grand Prix 6. juni skal feltet nu et smut til Tyrkiet, som udfylder det ledige hul i kalenderen efter aflysningen af grandprixet i Canada.

Det skriver Formel 1 på Twitter.

Her forsikrer arrangøren af motorsportens kongeklasse også, at feltet er tilbage i Canada i 2022, og at der er indgået en ny toårig aftale om at få Formel 1 til Canada.

/ritzau/