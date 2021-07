Christian Lundgaard har en afgørende weekend foran sig.

»Der skal leveres resultater,« siger direktøren for Alpine Academy, Mia Sharizman.

»Og der skal leveres nu. Silverstone bliver en meget afgørende weekend.«

Sharizman taler om alle de tre Formel 1-kandidater i Alpine Academy. Men situationen er mest kritisk for Lundgaard: Hans klassekammerater i Alpine-teamets uddannelsesprogram for potentielle Formel 1-kørere, Guanyu Zhou og Oscar Piastri, indtager inden weekendens fjerde afdeling i Silverstone første- og andenpladsen i Formel 2-mesterskabet.

Christian Lundgaard skal på Silverstone forsøge at vende sin skuffende Formel 2-sæson 180 grader. Foto: FIA Formula 2 via Getty Images Vis mere Christian Lundgaard skal på Silverstone forsøge at vende sin skuffende Formel 2-sæson 180 grader. Foto: FIA Formula 2 via Getty Images

Christian Lundgaard, der inden sæsonen blev anset som en af titelfavoritterne, ligger på 13.-pladsen.

Det er en uvant situation for den 19-årige dansker. Indtil denne sæson har hans fem år i akademiet kun været præget af fremgang. To Formel 4-mesterskaber i debutsæsonen 2017 blev efterfulgt af rookie-titlen i Formel Renault 2018. Den flotte Formel 3-debut i 2019 førte sidste år direkte til Formel 2, hvor han vandt sit fjerde løb og længe var med i kampen om mesterskabet.

Formel 2-titlen 2021 skulle være kronen på en fantastisk juniorkarriere og sidste skridt inden en Formel 1-debut i 2022.

Man på bare fire måneder er drømmen om Formel 1 forvandlet til noget, der ligner et mareridt. Tekniske problemer, forkerte pitstop-strategier og personlige fejl har sendt Lundgaard ned bagest i klassen med Alpines Formel 1-elever.

Kinesiske Guanyu Zhou fik for 14 dage siden sin officielle debut for Alpines Formel 1-team under FP1-træningen til Steiermarks Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kinesiske Guanyu Zhou fik for 14 dage siden sin officielle debut for Alpines Formel 1-team under FP1-træningen til Steiermarks Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo

Derfor var det kineseren Zhou og ikke Lundgaard, der for to uger siden fik sin officielle debut for Alpine-teamet, da Zhou kørte Fernando Alonsos bil ved den indledende FP1-træning til Steiermarks Grand Prix.

»Vi er ikke så stærke som sidste år,« indrømmer Lundgaard.

Hans team, ART Grand Prix, vandt Formel 2-mesterskabet i både 2018 og 19 og har tidligere sendt de senere verdensmestre Nico Rosberg og Lewis Hamilton i Formel 1.

Men mens Lundgaard indtil nu har haft en mareridtssæson, er det gået udmærket i den anden side af ART Grand Prix-garagen. Her har danskerens teamkammerat, den 17-årige Formel 2-rookie Theo Pouchaire, foreløbig vundet et løb og ligger nu på den samlede sjetteplads.

Christian Lundgaard har kun scoret point i tre af de ni Formel 2-løb, der indtil nu er kørt i 2021. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Christian Lundgaard har kun scoret point i tre af de ni Formel 2-løb, der indtil nu er kørt i 2021. Foto: Grand Prix Photo

De skuffende resultater sætter Lundgaard under massivt pres, og udenlandske medier spekulerer allerede i, at danskeren kan ryge ud af Alpine-akademiet i 2022, hvor kampen om pladserne er ubarmhjertig.

Medmindre han vinder mesterskabet, kan Piastri køre endnu en sæson i Formel 2, men Zhou og Lundgaard skal videre. Med massiv, økonomisk opbakning fra hjemlandet Kina kan Zhou sikre sig et Formel 1-sæde, men den mulighed har Lundgaard ikke.

Alpine Academy (der indtil i år hed Renault Sport Academy) har tidligere skilt sig af med kørere. Jack Aitken var for eksempel medlem fra 2016 til 2019, men måtte forlade akademiet efter to Formel 2-sæsoner, der toppede med en samlet femteplads i 2019. Englænderen kører stadig Formel 2 og er nu reservekører for Williams' Formel-team.

Mia Sharizman har tidligere fortalt B.T., at akademikørernes fremtid afgøres i de kommende uger. Og han tror stadig på, at både Zhou, Piastri og Lundgaard kan komme i Formel 1.

Direktøren for Alpine Academy Mia Sharizman – her med Christian Lundgaard – antyder, at man »før eller siden vil løfte akademi-kørerne op i Formel 1«. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Direktøren for Alpine Academy Mia Sharizman – her med Christian Lundgaard – antyder, at man »før eller siden vil løfte akademi-kørerne op i Formel 1«. Foto: Grand Prix Photo

»Ja, før eller siden kan vi løfte dem op i Formel 1,« siger han.

Foreløbig skal Lundgaard have en god weekend i Silverstone..

»Jeg har en god fornemmelse,«siger han.

»Men man kan selvfølgelig ikke være helt sikker, før man er på banen. Vi jagter helt klart et topresultat på Silverstone – der er ganske enkelt ikke andre måder at gøre det på!«