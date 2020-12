Kevin Magnussen sluttede den første træningsdag til Sakhir Grand Prix på 14.-pladsen, og frygter kaos når kvalifikationen skal afvikles lørdag klokken 16.00 dansk tid.

Under træningen var Kevin Magnussen tæt på at blive påkørt af Sebastian Vettel.

Den tyske eksverdensmester mistede herredømmet over sin Ferrari og kun en hurtig reaktion fra danskeren reddede ham fra at blive ramt af Vettel, der måtte en tur gennem sandkassen.

Episoden kan være en forsmag på lørdagens kvalifikation, hvor mange forudser ballade mellem kørerne.

Foto: FLORENT GOODEN Vis mere Foto: FLORENT GOODEN

Der er første gang der køres Formel 1 på den korte version af Bahrain International Circuit. Banen er blot 3,543 kilometer lang, og det resulterede allerede fredag i omgangstider omkring 54 sekunder.

I forhold til omgangstider kom den hidtil hurtigste omgang i Formel 1-historien helt tilbage i 1974, hvor Niki Lauda tog pole position til det franske grandprix på Dijon-Prenois banen med en tid på 58,79 sekunder.

Her i Bahrain bliver der skåret yderligere fire-fem sekunder af rekorden, og det betyder, at de 20 kørere får svært ved at finde plads på asfalten under kvalifikationen.

Her skal der være en vis afstand mellem bilerne for at aerodynamikken fungerer optimalt, og der vil ifølge Kevin Magnussen opstå kaos, når alle forsøger at finde en optimal placering på den korte bane.

Foto: KAMRAN JEBREILI Vis mere Foto: KAMRAN JEBREILI

»Trafik og ballade bliver en del af kvalifikationen – specielt i den indledende Q1, hvor alle 20 biler er på banen samtidig,« forudser Magnussen over for B.T.

»Og netop Q1 (hvorfra kun de 15 hurtigste går videre) er jo som regel afgørende for os,« fortsætter danskeren.

Under begge fredagens træninger imponerede den unge englænder George Russell, der denne weekend er stand-in for den corona-ramte Lewis Hamilton

hos Mercedes.

Russell, der siden 2019 har kørt for bundholdet Williams, var hurtigst i begge træninger, og understregede dermed sit kandidatur til at afløse Valtteri Bottas i teamet i 2022.

Pietro Fittialdi, der afløser den skadede Romain Grosjean som Kevin Magnussens teamkammerat hos Haas, sluttede sin første træningsdag i Formel 1 på 18.-pladsen.